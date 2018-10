La discriminació dels musulmans creix arran dels atemptats del 17-A

La memòria de la fiscalia especialitzada en delictes d’odi no només recull tres casos d’aporofòbia sinó que també fa balanç de la resta de denúncies a Catalunya per altres raons de discriminació durant l’any passat. Les denúncies per delictes d’odi han augmentat el 2017 arran dels atemptats terroristes del 17 d’agost a Barcelona i Cambrils, així com per la situació política posterior a l’1-O; en aquest últim àmbit, com va explicar l’ARA fa unes setmanes, els casos per discriminació ideològica han crescut un 124%. Sobre els atemptats del 17-A, el fiscal responsable del servei de delictes d’odi a Barcelona, Miquel Ángel Aguilar, subratlla l’impacte contra la població musulmana.

Concretament, les denúncies per discriminació ètnica, d’origen nacional o racial s’han incrementat un 24% i han passat de 108 casos el 2016 a 134 el 2017, mentre que les denúncies per discriminació religiosa han crescut un 162%, de 13 a 34 casos del 2016 al 2017. Aguilar atribueix la pujada a la islamofòbia. “Arran dels atemptats del 17-A, els fets relatius a l’àmbit ètnic, d’origen nacional o racial i religiós van augmentar”, apunta el fiscal. Segons la memòria, als jutjats d’instrucció de Barcelona i de la demarcació destaca l’increment “del nombre de delictes comesos contra musulmans”.

Pel que fa a altres delictes d’odi, que també han crescut el 2017, hi ha les denúncies per LGTB-fòbia, que han pujat un 44%, de 62 casos el 2016 a 89 l’any passat, juntament amb les denúncies per discriminació de discapacitat física o sensorial, que han augmentat un 100% amb dos casos, perquè el 2016 no se n’havia registrat cap.