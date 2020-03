Una nena trans podrà competir amb l'equip femení de natació del seu club després de la mediació del Govern

Principi d'acord perquè una nena transsexual de vuit anys pugui competir amb l'equip femení del seu club de natació tot i que al DNI consti que el seu sexe és masculí. Després de la mediació de la direcció general d'Igualtat de la Generalitat, la junta directiva de la Federació Catalana de Natació farà una excepció a la seva normativa per poder facilitar que pugui competir a la categoria que esculli.

La Federació al·legava que la normativa l'obligava a prioritzar les dades del Registre Civil, on la nena està inscrita amb sexe masculí. Segons ha explicat a Efe la directora general d'Igualtat, Mireia Mata, finalment la Federació –que sempre s'havia mostrat disposada a buscar una solució per al cas de la menor– farà una excepció i tindrà en compte el nom de la nena que sí que està canviat a la targeta sanitària i al DNI, en lloc de la inscripció al Registre Civil.

Mata també ha explicat que la Generalitat ja treballa en un protocol per adaptar les normatives de les diferents federacions esportives als casos de transsexualitat que la majoria no preveuen per la seva antiguitat.