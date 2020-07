La "disposició negativa" i la "falta de compromís" dels estudiants van invalidar els exàmens de PISA a Espanya

Les anomalies que es van detectar en l'examen de lectura de les proves PISA i que han fet invàlids els resultats d'Espanya en aquest important estudi internacional van ser la "disposició negativa" i la "falta de compromís" dels estudiants d'algunes comunitats autònomes. Així ho ha dit l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), que set mesos després de deixar en standby la publicació dels resultats ha conclòs que els estudiants de Madrid, el País Basc, Navarra, La Rioja i Cantàbria es van mostrar "negativament disposats cap a la prova PISA i no van fer tot el possible per demostrar la seva competència", perquè aquesta avaluació els va coincidir amb els exàmens finals de 4t d'ESO, l'any 2018.

"Tot i que només les dades d'una minoria d'estudiants mostren una clara falta de compromís, no es pot garantir la comparació de les dades de PISA de 2018 per Espanya amb els resultats de proves anteriors", conclou l'OCDE. Per tant, l'examen que és el referent mundial en matèria d’educació és invàlid per a Espanya.

Aquest problema s'associa al cansament dels alumnes de les comunitats que aquell any van avançar els exàmens finals. El 2018 algunes autonomies van traslladar les recuperacions de setembre al juny, cosa que va fer avançar els exàmens finals a finals de maig, coincidint amb les proves PISA. Així, l'informe diu que en aquestes regions hi ha un 16% més de respostes "inversemblants", cosa que admeten els mateixos alumnes. Segons una enquesta interna, molts van admetre "haver-se esforçat molt poc en la prova PISA", una resposta que no es va donar als territoris on les proves finals de 4t d'ESO es van fer més tard.

Els resultats constaten el pitjor resultat en 14 anys

Tot i que els resultats no són vàlids ni comparables, l'OCDE incorpora les notes que considera "plausibles". Són les pitjors dels últims 14 anys: Espanya, en la posició 32 de 79 països, cau 19 punts en total a la prova de lectura (passa dels 496 del 2015 als 477 del 2018). Això equival a mig curs escolar de retard i a deu punts menys que la mitjana de l'OCDE.

Totes les comunitats perden posicions i es dona la circumstància que Madrid i Navarra, tradicionalment als primers llocs del rànquing, són les que més s'enfonsen respecte 2015. Els resultats també evidencien les enormes desigualtats escolars entre comunitats: entre els 497 punts de Castella i Lleó i els 404 de Ceuta hi ha dos cursos acadèmics de diferència.

A les proves de matemàtiques i ciències tant Catalunya com Espanya van empitjorar resultats.