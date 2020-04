Dispositiu d'estrangeria al Raval amb el CIE tancat pel confinament

Des que s'aplica l'estat d'alarma, que ja fa un mes que dura, no s'havia fet cap dispositiu policial com el que s'ha pogut veure aquest migdia a la rambla del Raval de Barcelona. Agents de la Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana s'han desplegat en aquest punt per un operatiu d'estrangeria. Diverses fonts consultades admeten que la Policia Nacional ha format part del dispositiu conjunt perquè la competència d'estrangeria és seva, però s'ha muntat precisament quan el centre d'internament d'estrangers (CIE) de la Zona Franca està tancat –va ser el primer que es va buidar pel confinament del covid-19, una mesura que després s'ha adoptat als altres centres de l'Estat–. Diverses entitats internacionals i tres jutges espanyols van insistir en el tancament dels CIE davant la impossibilitat d'executar les deportacions amb les fronteres tancades per la pandèmia.

651x366 Una de les persones que els agents han parat aquest migdia en el dispositiu al Raval / FRANCESC MELCION Una de les persones que els agents han parat aquest migdia en el dispositiu al Raval / FRANCESC MELCION

Tres de les persones identificades durant l'actuació d'aquest divendres han sigut detingudes i traslladades a la comissaria de la Verneda, on els han tramitat una proposta d'expulsió per estar en una situació irregular –segons la llei d'estrangeria–, tot i que, de moment, no es farà efectiva. És més, les persones han quedat en llibertat perquè, amb el CIE tancat, els agents no els poden portar enlloc. La vigència de la proposta d'expulsió és de mig any, i fonts de la Policia Nacional reconeixen que només s'aplicarà si quan s'aixeca l'estat d'alarma es localitzen les persones.

En el dispositiu s'han identificat 54 persones, 17 de les quals també han sigut denunciades per saltar-se el confinament del coronavirus, segons fonts dels Mossos. Tot i que des de la policia s'havia argumentat que l'operatiu es feia per detectar persones reincidents i sospitoses de delictes que incomplien l'estat d'alarma, cap dels identificats tenia una ordre de detenció pendent. De fet, el dispositiu i el criteri dels agents per parar les persones s'ha qüestionat des del centre per la defensa dels drets humans Irídia. "És una greu vulneració", ha assegurat Irídia, que ha lamentat que la principal funció fos "la detecció de persones migrants amb una situació no regularitzada d'acord amb criteris de selecció per perfil racial".

"Hem criticat en múltiples ocasions aquest tipus d'operatiu, però entenem que en aquesta ocasió és encara més greu perquè es produeix en un context de pandèmia", ha alertat Irídia. Des de l'any passat, la Policia Nacional i els Mossos han fet diverses intervencions, de manera conjunta i bàsicament a Barcelona, per actuar contra els lladres reincidents, segons la policia, amb la llei d'estrangeria.