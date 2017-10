Enric Fossas i Francesc Torres es disputen el rectorat de la UPC

L'actual rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Enric Fossas, i el catedràtic i enginyer de telecomunicacions Francesc Torres es disputaran el rectorat de la universitat. Aquest dimarts ha començat el període de campanya electoral, en què tots dos candidats presentaran els avals per defensar les seves posicions. Els programes disten molt l'un de l'altre, però tenen un punt en comú, i és que coincideixen que l'envelliment de la plantilla i el finançament són els principals reptes a superar. Les eleccions a la UPC se celebraran el 15 de novembre, entre les 10.00 i les 18.00 h, amb vot tradicional. Estan cridades a votar al voltant de 33.000 persones de la comunitat universitària.

Defensar l'estabilitat econòmica actual

Enric Fossas, actual rector de la universitat, presenta l'estabilitat econòmica dels últims quatre anys com a principal aval, i diu que aquest punt és clau per seguir treballant per enfortir la UPC, sobretot en transferència de coneixement i internacionalització. Fossas defensa que la gestió que ha dut terme el seu equip ha permès recuperar "la pau social" al campus. Segons la seva posició, abans els finals de mes es vivien "amb angoixa" perquè corria el rumor que no es podrien pagar les nòmines dels treballadors. Un altre dels punts en què Fossas defensa la feina feta és la despesa, justa i necessària: "No hem gastat cap euro més dels que hem ingressat". De fet, destaca que la UPC s'ha estalviat entre 1 i 1,5 milions d'euros anuals i ha aconseguit reduir el deute un 1,3% anual. Fossas assegura que té un projecte "engrescador i il·lusionant" per situar la UPC com un referent en el seu àmbit, i per aconseguir-ho aposta, entre d'altres, per un centre de recerca nou, que es podria basar en els estudis d'arquitectura i aprofitar el reconeixement de la ciutat de Barcelona en aquesta disciplina.

Millorar la gestió dels centres

Enfront seu hi haurà Francesc Torres, catedràtic i enginyer de telecomunicacions a la UPC, que proposa una recuperació de "l'espai federal" que permeti millorar la gestió de tots els centres que conformen la universitat. Per a Torres, la institució ha patit una "recentralització" de certes decisions, i és per aquest motiu que aposta per recuperar la "capacitat executiva" de cada centre. Una altra de les seves propostes és defensar un govern "de baix cap a dalt" -un dels punts forts de la universitat- que permeti fer projectes, crear optimisme i sentir el suport de la institució. Si bé Enric Fossas opta per la creació d'un nou centre de recerca, Francesc Torres també creu que la recerca i la transferència de tecnologia són un dels trets diferencials de la UPC i el que realment permet atraure capital, recursos i talent. En aquest sentit, proposa donar un impuls a la carrera professional dins de la universitat, per evitar que els joves hagin de marxar a l'estranger per tenir una feina digna i per aconseguir que la UPC sigui considerada ''imprescindible'' per al progrés del país.

El finançament i el relleu generacional

En un dels punts en què tots dos candidats coincideixen és a treballar per millorar el finançament que rep la universitat i a afrontar el repte del relleu generacional. Enric Fossas defensa implementar projectes específics per fer-hi front, com poden ser més beques per a doctorats, places per estabilitzar-los i increments d'inversió en recerca. Per aquest motiu, segons l'actual rector és fonamental millorar el finançament de la universitat i, en paral·lel, les taxes universitàries, tot i que reconeix que serà un tasca complicada fer-ho realitat. Ja es va sol·licitar una millora de la participació pública als pressupostos de la universitat, i és que, tal com assegura Fossas, només 140 milions d'euros dels 275 del pressupost provenen de les arques públiques. El finançament i el relleu generacional també preocupen el seu adversari, Francesc Torres, que reconeix que l'estabilitat actual és positiva però considera que cal seguir treballant fort per connectar la UPC amb el sector industrial del país i, així, garantir el creixement econòmic a partir de la recaptació de nous fons. En l'altre punt, Torres creu que l'envelliment de la plantilla donarà problemes a mitjà termini, perquè la jubilació del professorat sense renovació ni traspàs de coneixement i experiència pot provocar ''una pèrdua de pes'' en els contactes internacionals.