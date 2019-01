Els tècnics obriran divendres un altre túnel vertical per intentar rescatar Julen

Les opcions per accedir fins al forat on hi ha el Julen, el nen de 2 anys que va caure diumenge en un pou estret i profund a Totalán (Màlaga), es compliquen. L'equip de rescat ha decidit començar a obrir aquest divendres al matí un altre túnel vertical per tenir-ne dos, a banda i banda de l'original. Així ho ha anunciat als periodistes el representant del Col·legi d'Enginyers i Camins de Màlaga, Ángel García, que també ha afirmat que ja s'ha aconseguit reduir fins a 15 metres el nivell del turó, la meitat del que es preveu fer.

La duresa i les diferents capes que té el terreny dificulten la perforació del túnel que s'havia previst de manera horitzontal, i per això García ha explicat que durant el que queda d'aquest dijous i tota la nit els equips intentaran executar una plataforma que els permeti començar a perforar un altre sot vertical demà divendres al matí. L'objectiu és treballar en paral·lel en les dues prospeccions verticals.

El representant del Col·legi d'Enginyers de Màlaga ha explicat que les perforacions, de 50 metres, podrien durar entre 12 i 16 hores, un termini que podria variar segons el material que es trobin a mesura que avança l'excavació. García ha dit que amb dos punts d'accés diferents podria donar-se el cas que els estrats de terra que es trobin siguin diferents i, per tant, la velocitat de les feines sigui també diferent per arribar al lloc desitjat.

Aquest enginyer també ha recordat que, a més, un cop s'arribi a la profunditat adequada, caldrà fer dues galeries horitzontals d'entre tres i quatre metres, que també podrien plantejar problemes.

Dificultats tècniques

El representat dels enginyers ha comentat que l'envergadura de l'obra que estan fent, en condicions normals, duraria mesos, perquè requereix la realització d'estudis i avantprojectes previs. De fet, la falta d'informació sobre les característiques d'aquest terreny és el que ha generat dificultats per seguir amb el túnel horitzontal. Les diferents capes de terra són, segons els trams, massa dures o massa inestables per seguir perforant.

Però no totes les expectatives són negatives. García ha explicat que el pou on va caure el nen té ventilació i que el tap de terra que hi van trobar podria haver creat una cavitat on hi hagués aire respirable. A més, el material que els equips extreuen del pou es reserva per poder-lo utilitzar, si cal, en un altre túnel.

Respecte al fet que els pròxims dies hi pugui haver ruixats, García ha explicat que "la pluja sempre condiciona força aquestes feines", però ha remarcat que, en aquest cas, hi posarien els recursos adequats per continuar treballant.