Tres morts i diversos ferits en dos accidents viaris en poques hores de diferència

Un home que conduïa un tractor ha mort aquest dissabte al matí en xocar amb una furgoneta a la T-330 a Horta de Sant Joan (Terra Alta). Segons els Bombers de la Generalitat, l'accident ha tingut lloc cap a un quart de nou del matí al quilòmetre 16 d'aquesta via, on per causes que s'estan investigant han xocat els dos vehicles. A causa de l'impacte ha mort un home d'uns 50 anys que conduïa el tractor i cinc persones han resultat ferides, una de lleu i quatre de poca gravetat. Totes elles han sigut evacuades a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Fins al lloc de l'accident s'hi han desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra, quatre ambulàncies i un psicòleg del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), a més de dues dotacions dels Bombers de la Generalitat.

D'altra banda, aquesta matinada la conductora d'un cotxe ha mort en xocar frontalment amb un camió a la C-37 a Sant Pere de Torelló (Osona). Segons el Servei Català de Trànsit, l'accident ha tingut lloc per causes que s'estan investigant al quilòmetre 155,5 d'aquesta via, i l'avís del sinistre s'ha rebut cap a tres quarts de dues de la matinada. L'accident ha obligat a tallar la C-37 en els dos sentits de la marxa fins a les set del matí. Arran de la incidència s'han activat set patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

El tercer accident també ha passat de matina i una persona ha mort després que el camió en què viatjava es precipités per un pont a una alçada d'uns 30 metres a Oliana, a l'alt Urgell, a dos quarts de sis del matí, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El vehicle ha quedat submergit parcialment al riu Segre i, segons expliquen els Bombers de la Generalitat, una grua arribarà al llarg del dia d'avui al lloc dels fets per treure'l de sota el pont. Les causes del sinistre encara s'estan investigant.