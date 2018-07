Els docents investigats d'El Palau demanen el trasllat a un altre centre

Vuit dels nou docents de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca denunciats per la fiscalia per suposadament haver humiliat fills de guàrdies civils després de l'1-O han demanat canviar de centre. Segons fonts coneixedores del cas, el clima de tensió viscut aquest curs arran de les denúncies interposades per un grup de pares contra nou professors del centre ha provocat aquestes peticions de trasllat, que algunes fonts apunten que podrien créixer fins a la trentena de docents. Dels nou casos judicialitzats per un presumpte delicte d'odi i injúries, només quatre continuen investigant-se als jutjats, ja que cinc es van arxivar.

L'Institut El Palau té un claustre d'uns 100 professors i uns 1.200 alumnes. Les mateixes fonts indiquen que el cas no ha afectat les inscripcions de cara al curs que ve.

Arran del cas, l'institut passa a ser considerat pel departament d'Ensenyament com un centre de màxima complexitat, cosa que requereix entrevista prèvia perquè els nous docents hi puguin fer classe. De cara al pròxim curs arribaran nous professors de català, castellà, educació física, geografia i història, entre d'altres.

La fiscalia acusa els nou docents d'haver discriminat i "humiliat" els alumnes fills de guàrdies civils després de l'1-O. Alguns, segons la denúncia, haurien assegurat davant dels alumnes que no estaven "en disposició de fer classe" pels fets que havien tingut lloc el dia abans i haurien qualificat els agents que van participar en el dispositiu de l'1 d'octubre d'"animals" o "gossos salvatges". La fiscalia creu que els comentaris van suposar una "humiliació per als alumnes" i que els professors van exposar els nens davant de la resta de companys perquè els "fustiguessin" per les càrregues de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil durant la jornada de votació.