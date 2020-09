Un documental urgeix les administracions a "reactivar" Barcelona

Cal "reactivar" Barcelona i cal fer-ho de manera "urgent". Aquesta és la crida que fa l'associació Barcelona Global en el seu darrer documental –produït per Mediapro i que s'estrena dimarts a TV3–, que té per objectiu "assenyalar els reptes pendents de la ciutat i també les oportunitats a curt termini" de la capital catalana. El film recull l'anàlisi de desenes d'experts nacionals i internacionals sobre la vida social, econòmica i cultural tant de la Barcelona metropolitana com de la resta de ciutats del món i denuncia la paràlisi i la manca de lideratge i d'una "agenda concreta per a Barcelona" durant els últims anys.

Entre les prioritats de cara al 2050 que ressalta el documental hi ha el desenvolupament del projecte de La Sagrera, la L9 del metro, la connexió dels Tram per unir el centre amb el Besòs i el Llobregat, i el desenvolupament industrial i residencial de zones com la llera del riu Besòs (al polígon del Bon Pastor), les Tres Xemeneies i l a Marina del Prat Vermell per fer habitatges.

Així, Barcelona Global (una associació privada sense ànim de lucre formada per més de 200 empreses, centres de recerca i institucions culturals) pretén tornar a posar l'agenda metropolitana al centre del debat ciutadà i polític.

"Barcelona ha fet moltes revolucions al llarg de la seva vida com a ciutat i ha sigut pionera i innovadora. I aquest esperit està una mica apagat", considera el director d’anàlisi i desenvolupament global de l’Institut de Salut Global de Barcelona, Rafael Vilasanjuan, al documental. "La nostra aposta és aconseguir aquests canvis amb la col·laboració público-privada", ha explicat Mateu Hernández, director general de Barcelona Global, durant la presentació del film.

El documental, però, no és l'única estratègia per reactivar el debat. L'organització també ha previst una intensa campanya a les xarxes socials per estimular la reflexió i el diàleg sobre temes com l'atracció de talent i la innovació, però també sobre els problemes d'accés a un habitatge assequible, la inclusió social, la mobilitat sostenible i la gestió de l'aigua, els residus i la crisi climàtica en general a la ciutat.

Accelerar inversions

"S'han d'acabar les inversions previstes i promeses", ha advertit a les administracions Hernández durant la presentació del documental: "La Sagrera i la L9 són bons exemples d'això", ha afegit. El director de Barcelona Global assegura que, per ara, les diferents administracions tenen una "bona recepció" de les seves propostes, però matisa que "el que falta ara és una bona planificació".

"Barcelona necessita un projecte, però el documental no diu quin; això és el que han de decidir totes les persones que hi apareixen", ha explicat el director del fil i productor de The MediaPro Studio, Joan Úbeda. "El que sí que es diu [a la pel·lícula] és quins paràmetres clau ha de tenir aquest projecte", ha aclarit Úbeda.

El fil conductor de tot el film trasllada la idea d'una concepció de Barcelona metropolitana, que no només tingui en compte els límits geogràfics que abasta l'Ajuntament de la capital catalana, sinó que s'estengui fins a les corones des 36 municipis que formen la seva àrea d'influència amb l'objectiu d'unificar criteris i guanyar competitivitat a gran escala.