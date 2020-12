Desactiven l'operatiu dels Bombers per trobar la desapareguda a Vilassar de Mar

Els Bombers de la Generalitat han desactivat l'operatiu que havien posat en marxa aquest vespre per comprovar si la dona desapareguda el dia de Sant Esteve a Vilassar de Mar, al Maresme, podia ser a Teià, un altre municipi de la mateixa comarca a pocs quilòmetres de distància. Uns voluntaris que participaven en la recerca de la dona havien sentit uns crits d'auxili en una zona de Teià. Segons fonts del cos d'emergències, els voluntaris han donat l'alerta al 112 a partir de les sis de la tarda i a les vuit del vespre els Bombers han muntat el dispositiu, que s'ha centrat al voltant del Mirador de la Cornisa.

Els Bombers han activat 13 dotacions que incloïen efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) de muntanya i subaquàtica, del grup caní de recerca, del grup operatiu de suport i de trànsit. Dues hores després d'haver engegat l'operatiu, l'han aturat per la falta d'indicis que la dona pogués ser a la zona que estaven rastrejant. També han revisat un dipòsit d'aigua i no han trobat res. Tampoc han localitzat objectes personals ni han obtingut retorn a les crides que han fet durant la recerca. Els Bombers han informat que tornarien a activar-se si hi hagués un nou indici.

#GRAESub també ha revisat també un dipòsit d'aigua de la zona, i enlloc s'hi ha trobat res; ni tan sols objectes de la zona. Tampoc no hi ha hagut retorn a les crides que ha fet el personal de la recerca. #bomberscat hi tornaríem si hi hagués algun nou indici. — Bombers (@bomberscat) December 30, 2020

La dona desapareguda es diu Sandra, té 44 anys i la seva família la va veure per últim cop el 26 de desembre. Segons es va denunciar als Mossos d'Esquadra, després de l'àpat familiar de Sant Esteve, que va tenir lloc a Vilassar de Mar, va sortir a passejar sola i no va tornar. La dona viu a Barcelona i els Mossos van obrir una investigació dirigida en dues àrees: al voltant del seu domicili i a la zona on es pensava que havia anat a caminar.

Fonts dels Mossos han explicat que d'entrada van distribuir la seva imatge a les patrulles. Però a mesura que la investigació ha avançat s'ha posat el focus en el Maresme i per això aquest dimecres la policia havia enlairat el seu helicòpter a la comarca per intentar trobar-la. En paral·lel, des que va desaparèixer, grups de voluntaris han buscat la dona per la mateixa zona.

Els Mossos també han fet una crida a les xarxes per intentar localitzar-la. La descripció de la policia diu que fa 1,65 metres d'alçada, és de complexió prima i té els cabells rossos i llisos. El dia de Sant Esteve duia roba de color negre: un anorac de plomes, un jersei i uns pantalons.