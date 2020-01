Es busquen deu mil donants de sang

Les xifres de donació de sang a Catalunya són sempre elevades, però fluctuen per temporades. Enguany els hospitals catalans han perdut un 25% de les reserves de sang durant les vacances de Nadal i, si bé no estan en situació crítica, necessiten remuntar-les. Les necessitats de sang són múltiples i contínues: calen entre 800 i un miler de bosses al dia per garantir trasplantaments, parts, intervencions quirúrgiques, accidents de trànsit o complicacions de malalties cròniques.

L'any passat es van fer 244.003 donacions a Catalunya, 1.300 més que l'any 2018. Però les dates festives han posat fre a la tendència i augmentar les provisions en com a mínim 10.000 bosses en els pròxims vuit dies és la fita que s'ha marcat el Banc de Sang i Teixits per a la Marató de Donants de Sang de Catalunya, la campanya de donació més important de l'any, que ha començat aquest divendres als principals hospitals del país.

L'objectiu és abastir de sang els hospitals i les clíniques a nivells òptims. El banc de teixits considera que les reserves estan a un bon nivell quan es té estoc per a 9 o 10 dies. En cap cas es pot excedir aquest temps perquè els glòbuls vermells caduquen als 42 dies i les plaquetes, als cinc. Ara per ara, però, només hi ha sang emmagatzemada per als propers 5 dies.

La Marató s'allargarà fins al 17 de gener per recuperar la xifra de donacions que no s'han fet durant Nadal, i les persones que vulguin podran adreçar-se a 21 hospitals d'arreu del territori. També podran fer-ho a la plaça de Catalunya de Barcelona, on s'habilitaran una carpa i dos autobusos el 10 i l'11 de gener, o a les places dels ajuntaments d' una quarantena de municipis, com la plaça de la Font de Tarragona o la plaça del Vi de Girona.

Allà no només s'han organitzat espais d'extracció, sinó que s'han preparat tot un seguit d'activitats per conscienciar la població que donar sang salva vides. "No només volem recuperar els nivells de les reserves, sinó explicar a tothom que donar és indispensable per atendre els malalts que la necessiten: sense sang, no hi ha alternativa", resumeix el president del Banc de Sang i Teixits, Manel Peiró.



La pluja d'aquest divendres al matí ha alentit els primers compassos de la marató, però l'espai privilegiat de la plaça de Catalunya ha aconseguit captar els gestos altruistes. "Sóc donant recurrent, sabia que hi havia la marató i aquesta vegada m'ho han posat al costat de la feina", explica Xavier Puig en declaracions a l'ACN, quan ha sortit de la carpa d'extraccions. "Donar sang és un acte generós, voluntari, lliure, molt profitós, no va malament a ningú i no costa diners. I és una manera de contribuir que altres persones visquin", ha afirmat Josep Lluís Gómez, que va rebre dos trasplantaments de fetge per una hepatitis C, de la qual va curar-se.

Els joves, els més necessaris

A partir de la majoria d'edat tothom pot donar sang, però més de la meitat (56%) de les donacions a Catalunya provenen de persones d'entre 30 i 55 anys. Només una de cada cinc (21%) les fan ciutadans d'entre 18 i 29 anys. Amb tot, cada any uns 35.000 donants deixen de regalar la seva sang i pràcticament un de cada tres nous donants són menors de 25 anys. Els més joves tenen un recorregut vital més llarg i garanteixen el relleu generacional dels donants, i per això la campanya de la Marató busca animar-los a consolidar la seva participació en aquest acte altruista.

Per motivar-los, el Banc de Sang i Teixits fa servir el trap. E l cantant català Lildami —Damià Rodríguez— ha compost una cançó, A la sang, sobre la importància de les donacions per insuflar de vida els éssers estimats i, també, els desconeguts que les necessiten per sobreviure. "Ho porto a la sang ben a dins, és com un tros teu" i "diuen que som diferents i en veritat crec que no tant, perquè un dia pots ser tu i l'altre jo el malalt" són algunes de les frases que el cantant dedica a donants i pacients, com el seu germà, que va necessitar bosses de sang durant un trasplantament de moll de l'os.