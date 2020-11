Quantes dones assassinades per violència masclista? Recomptes dispars a l'administració

La següent pregunta pot obtenir almenys dues respostes diferents a l'administració pública. Quantes dones han sigut assassinades per violència masclista? El recompte de la Generalitat i el Parlament suma onze víctimes mortals aquest any a Catalunya i el que fan els Mossos d'Esquadra i el ministeri d'Igualtat n'inclou nou. Aquesta diferència de criteri s'ha fet evident aquest 25-N, en el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones. En l'acte del Govern s'ha parlat d'onze dones assassinades, el mateix nombre que ha expressat la cambra catalana, que ha recordat el nom de les onze víctimes. En canvi, els Mossos d'Esquadra en el balanç que van fer aquest dimecres van enumerar nou morts, que és la xifra que també recull l'estadística estatal.

L'explicació a aquesta diferència està en el criteri que s'utilitza per incloure o no els casos. Els Mossos i el ministeri d'Igualtat parlen de violència de gènere i comptabilitzen les dones que han sigut assassinades per la seva parella o exparella. Per això són vuit dones i una menor –filla d'una de les dones– les que formen part del recompte d'aquest any. En canvi, la Generalitat i el Parlament parlen de violència masclista i incorporen tots els feminicidis; és a dir, totes les dones assassinades per homes encara que no fos la seva parella o exparella. Així, a part de les vuit dones i la menor, l'estadística també inclou dues dones més assassinades aquest any: una la va matar el seu fill i l'altra el seu germà, que són víctimes mortals en l'àmbit familiar.

Aquest recompte més ampli el va impulsar l'Institut Català de les Dones (ICD), que incorpora les víctimes mortals de l'àmbit de la parella, el familiar i el comunitari. El criteri dels Mossos i el ministeri d'Igualtat és el mateix que també s'aplica als tribunals. Els jutjats de violència contra la dona només tramiten els casos en què les dones han sigut assassinades per la parella o exparella; la resta passen als jutjats d'instrucció ordinaris.

Assassinades per violència masclista

Les onze víctimes mortals d'aquest any a Catalunya són la Mónica i la Ciara, una mare i la seva filla de tres anys que van ser assassinades el 6 de gener, dia de Reis, a Esplugues de Llobregat a mans de la parella de la primera i pare de la segona, i que va ser detingut posteriorment. Dotze dies després la Judith va morir a Terrassa quan la seva exparella, un mosso d'esquadra, li va disparar amb l'arma reglamentària abans de suïcidar-se i el 28 de gener va ser assassinada la Rosa Maria a Sant Joan Despí a mans del seu marit, que va ser detingut a l'aeroport del Prat quan fugia.

El 27 de maig l'Annick va perdre la vida a l'Escala a mans del seu marit, que després es va suïcidar. Al cap de dos dies va morir la Rosario en l'incendi del seu pis a Santa Coloma de Gramenet provocat pel seu fill, detingut posteriorment. L'endemà, el 30 de maig, la Josefa va ser assassinada a Esplugues per la seva parella, un home que també va ser arrestat. El 14 de juliol va morir degollada l'Oriana Martina en un pis del Raval de Barcelona a mans de la seva parella. La policia va detenir l'home.

El 2 d'agost la Yolanda va perdre la vida a Sabadell a mans de la seva parella, que després d'una investigació de tres mesos va quedar detingut pel crim. El 22 d'agost la Montserrat va ser assassinada a Terrassa pel seu germà, que després van arrestar. Finalment, la Peggy Nicole va morir estrangulada el 9 de novembre per la seva parella al pis que compartien a Lloret de Mar i al cap d'unes hores l'home es va entregar a la policia.