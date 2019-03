Les dones espanyoles, a la cua d'Europa en natalitat

Les dones espanyoles es mantenen a la cua de la Unió Europea tant pel que fa al nombre de fills que tenen, 1,31 de mitjana per dona, com per l'edat a la qual són mares per primera vegada, que se situa en els 30,9 anys de mitjana. Ho recull un estudi elaborat per l'oficina estadística europea, l'Eurostat, que també destaca que l'estat espanyol va ser el que va tenir més proporció de mares d'un primer fill amb més 40 anys, un 7,4% del total.

Les dades, referents a l'any 2017, han estat publicades aquest dimarts i mostren que cap estat de la UE s'acosta a la mitjana de 2,1 fills per dona, la taxa de fertilitat considerada necessària per assolir el relleu generacional. França és el país que s'hi acosta més, amb 1,9 fills per dona, seguit de Suècia (1,78), Irlanda (1,77) i Dinamarca (1,75). A l'extrem contrari, els països que s'allunyen de la mitjana són Malta (1,26), Espanya (1,31), Itàlia i Xipre, amb 1,32 fills cadascun.

Pel que fa a l'edat en què les dones de la Unió Europea decideixen tenir el seu primer fill, les espanyoles són superades només per les italianes, que són mares d'un primer fill amb 31,1 anys de mitjana. Les més joves van ser les mares búlgares (26,1 anys), seguides de les romaneses (26,5), les letones (26,9) i les eslovaques (27,1).

De fet, Bulgària i Romania destaquen entre els països on, proporcionalment, neixen més nadons de mares menors de 20 anys, que suposen un 14% dels naixements. Mentrestant, Espanya encapçala la taxa de dones de més de 40 anys que han tingut el seu primer fill, un 7,4% dels naixements a l'Estat.

En el conjunt de la UE van néixer un total de 5,07 milions de persones l'any 2017. Aquesta xifra revela una disminució de 1,59 naixements per dona si es compara amb els 5,15 milions del 2016. Dins del conjunt dels naixements, gairebé un de cada dos van ser el primer fill de la família (45%). La mitjana d'edat de les dones europees que van tenir el seu primer fill el 2017 es va situar en els 29,1 anys, una taxa que es manté a l'alça des del 2013.