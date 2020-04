La droga esquiva el confinament però perd puresa

Obres Instagram i trobes un perfil que diu que envia drogues a domicili. El comences a seguir i, després d'un breu missatge, et contacten per WhatsApp. El Bru –nom fals– no pot consumir marihuana a l'associació cannàbica de Barcelona on en compra de manera habitual. Confinat al seu pis de Gràcia, a l'apli de fotos i vídeos ha topat amb la solució per comprar marihuana i haixix durant l'estat d'alarma, una comanda que més tard tindrà a la porta de casa. Una part de la droga ha esquivat el confinament amb l'entrega a domicili. Els mitjans per fer-la arribar són diversos i també els amagatalls que s'utilitzen per transportar-la, a dins de peces de roba, ampolles, llibres o joguines sexuals. Però les substàncies que es distribueixen han perdut puresa i alguns toxicòmans roben al carrer o a les botigues per pagar unes dosis que ara són més cares.

"Cada dia fixen una ruta de lliuraments. El repartidor arriba en taxi, li dones els diners en efectiu, t'entrega la comanda en una bossa de plàstic i marxa", explica el Bru. Ell va fer l'intercanvi al portal de casa i el repartidor anava protegit amb mascareta i guants. Però aquesta mena d'associació cannàbica "virtual" ha aprofitat la crisi del coronavirus per disparar el preu habitual fins a "gairebé el doble", tot i que la qualitat del producte, en canvi, és inferior. La marihuana es ven a partir de 10 euros el gram i en algun cas pot arribar a enfilar-se als 22 euros, amb una compra mínima de 100 euros per entrega.

El portaveu d'una de les federacions catalanes d'associacions de cànnabis, CatFac, Eric Asensio, critica que "es faci negoci, doblant i triplicant el preu", quan els seus locals, que han hagut de tancar pel confinament, "no poden donar resposta" als seus usuaris. "És una picaresca del mercat il·lícit per guanyar diners", lamenta Asensio, que explica que van estar en converses amb el departament de Salut perquè els clubs poguessin repartir la marihuana que cultiven per als seus socis, però ho van haver de descartar per incompatibilitat amb la llei mordassa.

"Busquen diners"

L'augment del cost de les drogues ha repercutit en la marihuana i altres substàncies, com l'heroïna i la cocaïna. Això fa que els consumidors que en tenen més dependència hagin comès les últimes setmanes robatoris a la via pública i atracaments en establiments per poder comprar les dosis que s'han apujat de preu. Fonts dels Mossos d'Esquadra vinculen una part de la delinqüència que s'ha produït durant el confinament als toxicòmans "que busquen diners". Tot i que la policia considera que la limitació de moviments de persones amb l'estat d'alarma ha dificultat la distribució de les mercaderies de drogues, sobretot en el cultiu de la marihuana i l'heroïna i no tant en el cas de la cocaïna, a petita escala s'ha recorregut al repartiment per missatgeria i vehicles amb xòfer.

En el primer mes del confinament a Barcelona, els Mossos van detectar una trentena de casos en què es distribuïa la droga a través dels anomenats riders de Glovo i de transports privats com ara taxis, Uber i Cabify. Segons la policia, en la majoria dels repartiments els traficants utilitzen el servei de missatgeria per enviar paquets camuflats o viatgen en els vehicles per fer els lliuraments de les substàncies que porten amagades a l'interior d'objectes, sense que els transportistes en siguin conscients. Però en alguns casos han comprovat que els conductors també són còmplices del circuit de l'entrega a domicili.

L'estat d'alarma ha provocat que "amb menys població al carrer hi hagi menys anonimat", admeten els Mossos. Això ha fet que la policia hagi pogut trobar quantitats importants de drogues en persones o furgonetes. En la venda al carrer o als espais públics, els traficants ara prioritzen la discreció i per això els intercanvis de substàncies no sempre impliquen el pagament immediat, amb l'objectiu de passar més desapercebuts.

Drogues legals de recurs

La situació actual també ha repercutit en l'adulteració de la droga. La responsable del servei d'anàlisi d'Energy Control de l'Associació Benestar i Desenvolupament (ABD), Mireia Ventura, explica que han pogut inspeccionar alguns consums d'usuaris de narcosales durant el confinament. "Ha baixat la puresa, però es fa amb els adulterants de sempre, sobretot fàrmacs", concreta Ventura, que afegeix: "Pensem que hi havia unes reserves de substàncies que es poden acabar". També apunta que, malgrat l'estat d'alarma, els consums han continuat i en l'àmbit recreatiu el recurs han sigut les drogues legals, com l'alcohol i el tabac, per la facilitat en la compra.

Tot i això, en aquest temps els usuaris de la narcosala Baluard del Raval s'han reduït un 20% i l'alberg que ha obert l'Agència de Salut Pública de Barcelona per a persones sense llar amb alcoholisme i altres addiccions té plenes 60 de les 70 places.