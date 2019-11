Bèlgica desplaça l'estat espanyol com el principal punt d'entrada de cocaïna a Europa

El port d'Algesires havia estat tradicionalment la principal porta d'entrada de la cocaïna a Europa. Segons l'últim informe de l'Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies i l'Europol, aquesta ruta marítima s'ha vist desplaçada en els últims anys per una de nova, la del port belga d'Anvers, on arriba la cocaïna produïda a l'Amèrica del Sud i que s'ha convertit en la principal via d'arribada d'aquesta droga al continent europeu.

"Avui Espanya ja no és el primer país en importació de cocaïna, sinó que ho és Bèlgica", ha assegurat el director de l'Observatori, Alexis Goosdeel. Malgrat haver abandonat la primera posició del rànquing pel que fa a la importació d'aquesta droga, Espanya continua sent un dels punts on més es consumeix d'Europa. Un estudi fet a les depuradores de 37 països situava Barcelona com la ciutat amb el consum més elevat.

L'estudi també calcula la despesa que representa el consum de tot tipus de drogues. Segons els càlculs de la policia europea i de l'observatori, de mitjana, els europeus hi destinen uns 30.000 milions d'euros cada any. Bona part del mercat l'ocupa el cànnabis, que representa gairebé el 40% del total de droga que es consumeix a Europa, seguit de la cocaïna, que representa més d'un 30% del mercat.

Carregaments de plàtans

La cocaïna arriba principalment per la via marítima, amagada en contenidors de mercaderies. En el cas de Bèlgica ho fa sobretot, segons l'informe, dins de carregaments de fruita que arriben de l'Amèrica del Sud, principalment plàtans. De fet, el port d'Anvers és el principal punt d'arribada de la fruita provinent dels països llatinoamericans al continent europeu, i són aquests carregaments els que aprofiten els traficants per enviar la droga.

De la mateixa manera que Bèlgica ha desplaçat Espanya com a porta d'entrada d'aquesta substància a Europa, els ports de Colòmbia –el principal país productor de cocaïna actualment–, el Brasil i l'Equador han substituït Veneçuela com a punt d'origen des d'on la cocaïna viatja cap al continent europeu.

La ruta de la cocaïna també ha variat, segons l'informe. Des de Colòmbia i l'Equador, passa al Carib, des d'on viatja en avió o per via marítima cap a Europa. Des del Brasil, la droga emprèn dos camins. O bé cap al sud i el centre d'Àfrica, des d'on travessa tot el continent africà per creuar l'Estret i entrar per Espanya a Europa, o bé en vaixell utilitzant la porta d'entrada del port d'Anvers. Segons Goosdeel, el canvi de rutes "il·lustra l'existència d'un mercat cada vegada més dinàmic de la droga".

Més enllà d'Anvers i Algesires, l'estudi destaca l'entrada de droga per altres ports, com ara el de Le Havre, a França, o el d'Hamburg, a Alemanya, així com d'instal·lacions portuàries més petites, on les partides poden passar més desapercebudes o que no tenen tants controls de seguretat, com ara el de Marín, a Pontevedra, o el de Malta. L'estudi alerta també d'un increment de l'entrada de cocaïna a través de països de l'est d'Europa després que la policia intervingués entre una i dues tones d'aquesta droga primer a Letònia i després a Romania. Malgrat tot, no la considera una ruta de tanta magnitud com les anteriors .



Droga a un clic: la cocaïna no havia estat mai tan accessible a Europa

Líders en tràfic de cànnabis

L'estudi també constata que Espanya continua sent el gran punt d'entrada de la resina de cànnabis a Europa, juntament amb els Països Baixos. Pel que fa a l'heroïna, si bé Holanda és el punt neuràlgic d'arribada i consum d'aquesta droga a la UE, països com Espanya es consideren també punts importants de tràfic.