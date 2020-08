Els inicis de tractament per drogues marquen un dels màxims històrics a Catalunya

Gairebé 15.000 inicis de tractament, una mitjana de 40 casos al dia, per consum de drogues a Catalunya. És el balanç de l'any passat de la subdirecció general de Drogodependències i suposa un dels màxims històrics de la sèrie –que comença el 1987–. Els 14.528 casos del 2019 estan una mica per sota dels inicis de tractament del 2009 però se situen al mateix nivell del 2004. El 42,2% dels casos (6.130) han sigut per l'alcohol però la cocaïna ha continuat a l'alça, amb el 24,7% dels inicis de tractament (3.582). El 14,1% han sigut pel cànnabis (2.045 casos), el 10,5% per l'heroïna (1.521) i el 3,6% pel tabac (520). La resta són per altres drogues.

Els inicis de tractaments per la cocaïna han crescut des de fa quatre anys i pel cànnabis des de fa dos. L'últim any els casos per l'alcohol han pujat i els de l'heroïna han baixat, mentre que el tabac s'ha mantingut estable. Segons la subdirecció de Drogodependències de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, l'alcohol també ha provocat més urgències hospitalàries: el 55% de les que han causat el consum de drogues. Salut ha remarcat l'impacte de l'alcohol entre els joves, perquè el 7% de les urgències han sigut per menors d'edat. També s'ha vist una relació entre el consum problemàtic de l'alcohol i les conductes conflictives dels joves, com la violència, les relacions sexuals sense preservatiu, no recordar accions de la nit anterior o les discussions amb la família.

Pel que fa a la cocaïna, Salut ha subratllat que l'any passat només el 40% dels inicis de tractament d'aquesta droga van ser per primera vegada, quan aquest percentatge havia sigut del 60% fa 10 anys. Però les urgències hospitalàries per la cocaïna han augmentat i és la droga que més han requisat els Mossos d'Esquadra.

Diferències per gènere

Les dades del consum de drogues presenten algunes diferències per gènere. Tres de cada quatre inicis de tractament són per part d'homes. Una majoria que es manté en les diverses drogues excepte en el tabac, que està igualat. En canvi, en la cocaïna i l'heroïna s'accentua la distància perquè la proporció és d'una o dues dones per cada vuit o nou homes. L'alcohol és la substància amb més inicis de tractament tant en els homes com en les dones (el 40% en els homes i el 48% en les dones), seguida de la cocaïna (gairebé el 27% en els homes i el 18% en les dones). Segons Salut, les dones i els homes acostumen a igualar-se en el consum de drogues legals –l'alcohol i el tabac– o amb menys rebuig social –el cànnabis.

Pel que fa a l'edat dels inicis de tractament, la mitjana canvia segons la droga principal. El cànnabis predomina entre els més joves: 29 anys tant en els homes com en les dones. En canvi, els casos amb una edat més avançada són el tabac i l'alcohol: el primer amb 53 anys en els homes i 52 en les dones i el segon amb 47 anys en els homes i 48 en les dones. El 60% de les persones que comencen el tractament tenen entre 31 i 50 anys. La franja d'entre 41 i 60 anys suposa el 44% del total.