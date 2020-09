El covid-19 no frena les amenaces de les drogues

Confiscacions rècord de cocaïna, grans quantitats d'heroïna i preocupació pel cànnabis d'alta potència. Són tres novetats que recull l'informe de la Unió Europea sobre drogues del 2020 que podrien marcar els titulars, si no fos perquè la pandèmia de l'últim mig any també ha alterat les drogues. El mateix informe fa una primera anàlisi de l'impacte del covid-19 i avança que el virus, sumat a l'elevada disponibilitat de substàncies, no ha frenat les amenaces que suposen les drogues. Tot al contrari, perquè el document alerta que el confinament ha impulsat "innovadors mètodes de distribució" i que la crisi econòmica derivada de la pandèmia en col·lectius vulnerables pot "empitjorar" la problemàtica situació d'aquest mercat.

L'informe anual de l'Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies (EMCDDA) recorda que durant el confinament nombrosos serveis relacionats amb les substàncies "es van veure obligats a tancar o limitar la seva oferta". També va repercutir en els patrons de consum, amb menys interès en drogues habituals en contextos socials –com cocaïna i productes MDMA– i més consum en d'altres –com cànnabis i substàncies benzodiazepines–. L'informe afegeix que al principi es va interrompre el subministrament, cosa que va provocar "escassetat i augment dels preus", però que això va canviar amb el relaxament de les mesures de distància física. I apunta que les organitzacions criminals van "adaptar ràpidament els seus modus operandi, especialment en la venda minorista".

El document de la UE exposa que la venda a peu de carrer es va veure afectada per les restriccions de mobilitat i que els consumidors –i els venedors– van començar a fer servir internet i les xarxes socials per fer arribar les drogues amb serveis de missatgeria i entrega a domicili. S'han trobat exemples d'aquesta pràctica a Barcelona, on els Mossos d'Esquadra ja van detectar durant el confinament que es distribuïen substàncies a través dels anomenats riders de Glovo i de transports privats com taxis, Uber i Cabify. L'informe també assegura que el trànsit de drogues al transport aeri de passatgers –amb mules– s'ha reduït però que a la via marítima s'ha mantingut al nivell previ al covid-19. Tampoc ha afectat el cultiu de cànnabis ni la producció de substàncies sintètiques.

Segons el director de l'EMCDDA, Alexis Goosdeel, "si bé queda per avaluar l'impacte a llarg termini de la pandèmia, a curt termini ja es perceben canvis, com un major interès en l'ús de les tecnologies digitals en el mercat de les drogues". "No hem d'oblidar que, a mesura que la repercussió econòmica de la crisi es fa sentir, algunes persones poden tornar-se més vulnerables en la participació d'aquest mercat, fet que suposa més pressió per als serveis [que els atenen], que ja estan en una situació de sobrecàrrega", afegeix.

"Infiltració" en grans ports

L'Observatori Europeu avisa dels efectes que pot tenir l'abundant subministrament de drogues, perquè una altra de les claus del 2020 és que cada vegada s'intercepten més enviaments de gran magnitud: elevades quantitats de cocaïna, resina de cànnabis i, cada cop més, heroïna, transportades per mar. Això provoca que es dispari una alerta al voltant de la "infiltració de grups de delinqüència" en les cadenes logístiques, les rutes de navegació marítima i els grans ports. De fet, segons l'informe, augmenta el paper de la cocaïna –de la qual s'ha incrementat la puresa– en les drogues a Europa i genera preocupació el possible creixement del consum d'heroïna, així com els seus danys.

El document també conclou que falta comprendre l'impacte en la salut pública del cànnabis d'alta potència i que sumat a la disponibilitat de productes MDMA fan evident "la necessitat d'una major sensibilització". La creixent complexitat del mercat de drogues "planteja reptes normatius i riscos per a la salut", sentencia l'informe, que subratlla que les sobredosis s'associen cada vegada més a una població de més edat.