Drons que vigilen si es compleix el confinament

Imagini's la situació: un grup de joves aprofita la negror de la nit i la poca visibilitat del camí de ronda de Lloret de Mar per saltar-se el confinament i gaudir d'una nit de riures, com si res no passés. Però, mentre parlen i fan broma, de sobte apareix del cel un dron que emet un missatge pels altaveus: "Atenció, els parla la policia, per la seva salut i la de tots els ciutadans, no està permès romandre ni circular per la via pública, excepte en causes justificades de necessitat. En cas contrari poden incórrer en una infracció administrativa", se sent amb veu robotitzada. "És baixar el dron i emetre el missatge, i tothom es posa a córrer ràpidament i marxa cap a casa. No ens cal ni activar una patrulla!", assegura el cap de la Policia Local de Lloret de Mar, Joaquim Martín, que augura que molt aviat més cossos locals adquiriran un d'aquests aparells: "Et permet abastar una superfície molt gran en molt poc temps, amb l'estalvi de recursos que això suposa. I amb els rajos infrarojos pots localitzar ràpid les persones i això és importantíssim quan es tracta, especialment, d'un rescat", subratlla.

Lloret de Mar, que va comprar el dron a finals de l'any passat, va rebre l'aval de l'autoritat aeroportuària gràcies, principalment, al fet que no tenia una afectació directa amb l'espai aeri restringit i que dos dels seus agents tenien el títol d'operadors de vol. "Sabíem que tenia moltes possibilitats i hem comprovat que és una gran eina i més en casos d'emergència com aquest. Perquè a més de l'estalvi de recursos, et permet emetre missatges i alertar dels perills pels altaveus", indica Martín.

Rajos infrarojos i càmeres tèrmiques

Els dos agents que són pilots fan volar cada dia el dron per diferents zones de Lloret de Mar, un municipi amb moltes urbanitzacions, espais privats molt grans, platges i un camí de ronda ple de possibles amagatalls, molt buscats durant l'estat d'alarma, quan està prohibit sortir. "El dron arriba fins a llocs que són de difícil accés perquè són enmig d'urbanitzacions privades, o que suposarien un gran cost de recursos humans i econòmics cobrir-los: no tenim agents per buscar una agulla en un paller. En canvi, ara abastem quilòmetres amb un sol agent, que envia les patrulles a l'indret exacte on detecta un grup de persones o alguna incidència", afegeix el cap de la policia.

I en un futur no gaire llunyà, els drons podrien, fins i tot, detectar si una persona té febre. És la prova pilot que està realitzant la Policia Local de Parets del Vallès amb un dron que porta una càmera tèrmica incorporada. A només 50 metres de distància d'una persona, el dispositiu marca a quina temperatura està i, si tingués febre, es trucaria als serveis d'emergències. "Però abans de posar-lo en pràctica, caldria consensuar els protocols d'actuació amb les autoritats sanitàries per evitar saturar encara més els serveis sanitaris", puntualitza el cap de la Policia Local de Parets del Vallès, Joan Pérez, que valora positivament les proves realitzades fins al moment i que es planteja l'ús d'aquesta mena de drons si l'alerta sanitària es complica.

A més de Lloret de Mar i Paret del Vallès, també Castelldefels i Canyelles tenen operadors de vol entre els seus agents municipals. Una formació necessària per pilotar un dron i que és la que estan rebent els agents de la Policia Municipal de Sabadell que en els pròxims dies incorporaran aquests aparells per comprovar que es respecten les restriccions de mobilitat, especialment en zones molt grans com els parcs urbans del Rodal i el Ripoll de la ciutat.

Múltiples funcions

Però més enllà de controlar si es compleix el confinament, els drons són especialment valuosos en l'àmbit de les emergències i els rescats: "Mentre l'agent tingui visibilitat amb l'aparell, el dron pot recórrer quilòmetres en segons, i amb la càmera tèrmica és molt ràpid localitzar algú. I quan has de trobar una persona que s'ha perdut o que s'ha fet mal, i està entre unes roques o al mig del mar, t'estalvia un temps que, segons el cas, pot significar la vida o la mort de la víctima", destaca el cap de la Policia Local de Lloret de Mar, que també afegeix que utilitzaran l'aparell per detectar, per exemple, abocaments de runes en espais no autoritzats o obres urbanístiques il·legals.