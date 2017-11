S'eleven a dues les morts pel brot de legionel·losi de Blanes

S'eleven a dues les persones mortes com a conseqüència del brot de legionel·losi detectat a Blanes. Segons ha informat aquest dijous l'Agència de Salut Pública de Catalunya, aquest focus ja ha afectat 19 persones. En paral·lel, un altre brot de legionel·losi a Llinars del Vallès ha deixat quatre víctimes mortals. En el cas de Blanes, una dona de 83 anys havia mort el 13 d'octubre i ara hi ha una segona víctima, notificada per la xarxa de vigilància epidemiològica europea, que va començar a notar els símptomes en tornar al seu país d'origen.

Els altres afectats pel focus de Blanes, detectat a finals de setembre, han rebut l'alta; de fet, la data d'aparició de símptomes de l'últim cas és el 30 d'octubre. Salut Pública ha detallat que ha investigat 37 instal·lacions d'alt risc i 16 de baix risc. També ha afegit que ha pogut establir concordança entre les mostres preses a una de les d'alt risc i cinc dels casos afectats pel brot.

Pel que fa al brot de Llinars del Vallès, ha causat quatre morts. Segons el balanç de Salut Pública, en aquest cas el focus ha afectat set persones.