Es dupliquen les agressions per LGTBIfòbia el primer trimestre d'aquest any

L'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) ha denunciat que les agressions per LGTBIfòbia recollides el primer trimestre d'aquest any a Catalunya s'han duplicat respecte a l'any passat. En els tres primers mesos del 2019, l'entitat ha registrat un total de 35 incidències, fet que l'ha portat a alertar sobre el creixement exponencial de les agressions a membres del col·lectiu. Davant l'augment significatiu de casos, l'Observatori ha anunciat l'elaboració d'una radiografia mensual sobre l'estat de la LGTBIfòbia a Catalunya.

En una roda de premsa al Centre LGTBI de Barcelona, el coordinador tècnic de l'Observatori Contra l'Homofòbia, Cristian Carrer, ha presentat aquest dilluns les dades recollides per l'entitat entre els mesos de gener i març d'aquest any. Carrer ha assegurat que la concentració més gran de casos s'ha produït aquest mes de març: "S'ha arribat a rebre una incidència al dia, pràcticament", ha denunciat el coordinador. Durant la setmana de Carnaval, l'entitat va rebre cinc incidències en dos dies, tres de les quals van ser en festes i una al metro. L'Observatori ha atribuït l'augment de denúncies sobretot al fet que ara hi ha més consciència sobre els propis drets i més recursos per defensar-se davant d'aquestes situacions.

Des de l'OCH han afirmat que la majoria d'agressions verbals i físiques LGTBIfòbiques es produeixen en caps de setmana i especialment en ambients d'oci. En aquests espais destaca la vinculació d'agressions homòfobes a la violència masclista, ja que acostumen a ser les dones les que pateixen assetjament o tocaments per part d'homes, especialment en concerts o discoteques. L'any passat, l'Observatori va estar present en quatre festivals i 21 festes, on va rebre un total de 543 consultes i va fer 20 intervencions.

Abordar les violències

El coordinador tècnic ha explicat que s'ha reunit amb el conseller del departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, i amb el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, per crear una taula de treball "que estableixi els recursos i mecanismes necessaris per facilitar les denúncies i acabar d'implementar la llei LGTBI catalana amb un poder sancionador que acabi amb el sentiment d'impunitat dels agressors". Carrer ha informat que la conselleria, la Plataforma LGTBI, l'Oficina Per la No Discriminació de l'Ajuntament de Barcelona i l'Observatori seran alguns dels agents presents a la taula.

L'Observatori, que pròximament es traslladarà al Centre LGTBI de Barcelona, també ampliarà la cobertura de la campanya Festes Amables, que va posar en marxa per evitar agressions homòfobes en espais d'oci. Aquest cop comptarà amb la participació de Brunch In the Park, Brunch In the City i la sala Razzmatazz, que instal·laran punts de sensibilització i atenció a persones que volen denunciar situacions d'assetjament.