"A la por de contagiar-se dels avis se'ls suma veure'ns arribar vestits d'astronautes"

La Nati es va quedar sense feina, al sector de l'hostaleria, per la crisi del covid-19 poc abans que comencés l'estat d'alarma. "Et veus tancat a casa inútilment i, quan veus la possibilitat d'ajudar, no t'ho penses". Va fer formació i ara és voluntària de Proactiva Open Arms, que està ajudant el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i les residències amb el trasllat de persones grans, tant infectades amb covid-19 com sanes, que es desplacen a hotels i altres instal·lacions habilitades per evitar al màxim els riscos i aïllar els contagiats.

Els trasllats formen part del pla de xoc ideat per la Generalitat de Catalunya en el combat contra el coronavirus a les residències, que és on ha colpejat amb més força i amb brots moltes vegades d'alta letalitat. Durant les últimes 24 hores, 110 persones que vivien a residències han sigut traslladades, segons ha informat aquest dilluns en roda de premsa la consellera de Salut, Alba Vergés. En total, s'han habilitat 1.337 noves places en 42 espais, 550 de les quals ja estaven ocupades el 22 d'abril. Centenars d'avis han sigut traslladats, d'altra banda, amb les seves famílies.

651x366 Voluntaris d'Open Arms traslladen persones grans a un hotel / CRISTINA CALDERER Voluntaris d'Open Arms traslladen persones grans a un hotel / CRISTINA CALDERER

Open Arms participa en alguns d'aquests trasllats oferint ajuda en funció de les necessitats de cada residència. En algunes ajuda a desplaçar al resident des del llit fins a l'ambulància del SEM que el portarà al nou emplaçament. En d'altres, quan el personal de la residència ho pot fer per si sol –com ha passat en el trasllat que han fet aquest dilluns la Nati i el Dani des de la residència Parc de Guinardó a l'Hotel Room Mate Carla de Barcelona–, es preocupen sobretot de garantir que les pertinències de cada avi també arriben a bon port, ja sigui posant-les a l'ambulància o, si no hi caben, portant-les en el seu vehicle.

Ells saben quan han de traslladar un positiu o un sa, però han d'actuar sempre amb el màxim nivell de seguretat, com si treballessin amb una persona infectada. Cada vespre agafen l'equip de protecció necessari per a dues intervencions: ulleres, pantalla de plàstic per a la cara, bata, mascareta i guants.

651x366 Voluntaris d'Open Arms traslladen una dona d'una residència a un hotel / CRISTINA CALDERER Voluntaris d'Open Arms traslladen una dona d'una residència a un hotel / CRISTINA CALDERER

El matí següent els informen d'on han d'anar i es posen en contacte amb la residència per saber què necessiten. Quan arriben "moltes vegades és dur perquè hi ha algunes persones que no saben ben bé cap on els porten o què està passant, d'altres ho obliden a mitja conversa i no sempre sabem si aquella persona té familiars", explica la Nati.

"Tot es fa contra rellotge i es fa el millor que es pot. Hi hauria millors maneres segurament, però ningú està preparat per a una pandèmia", afegeix. "A la por de no saber si et contagiaràs o si moriràs se'ls afegeix veure arribar desconeguts com nosaltres vestits d'astronautes", explica la Nati, que reconeix que fins i tot ells mateixos es fan por quan es veuen reflectits en els vidres. La barreja d'emocions en el moment de la trobada, de vegades, fa inevitable que saltin les llàgrimes o que els voluntaris s'acabin fonent en una abraçada ultraprotegida, com aquest dilluns. "On em porten ara? Un altre cop?", es queixava una dona de la residència del Guinardó a qui ja era la segona vegada que traslladaven.

651x366 Voluntaris d'Open Arms ajuden a traslladar una dona d'una residència a un hotel / CRISTINA CALDERER Voluntaris d'Open Arms ajuden a traslladar una dona d'una residència a un hotel / CRISTINA CALDERER

Els contagis en residències, on han arribat a morir per coronavirus fins a 36 persones en un mateix centre (a Matacàs, a Sant Adrià de Besós), han fet extremar les precaucions a la Generalitat. Aquest dilluns el Govern ha decidit intervenir i rellevar la direcció de la Residència Bertran i Oriola, a la Barceloneta, per "faltes en el tracte" amb els residents. És la desena residència intervinguda per l'administració a Catalunya.