Els ecologistes anti-MAT culpen els Mossos

8 de gener del 2014. L’activista anti-MAT Víctor Cànovas s’encadena a un cotxe enterrat al punt on s’havia d’aixecar la torre 66 de la MAT, a Fellines, al municipi gironí a Viladesens. Per treure’l de dins, els Mossos van necessitar més d’onze hores i la intervenció de 150 agents, que, segons els activistes, “van carregar contra els manifestants”. Més de quatre anys després, ahir va començar el judici contra Cànovas i els altres cinc ecologistes que van participar en l’acció. La fiscalia, Red Eléctrica i la Generalitat demanen entre dos i set anys de presó per als sis encausats, que estan acusats d’atemptat a l’autoritat, desordres públics, coaccions i faltes de lesions. Els acusats van declarar ahir davant del jutge de l’Audiència de Girona que instrueix el cas i van defensar que va ser una “manifestació legítima per protestar contra la MAT per irracional i il·legal”, segons va detallar una de les advocades de la defensa, Montserrat Vinyets. A més, van al·legar que si va haver-hi moments de tensió amb els Mossos “va ser pel desplegament desproporcionat i perquè van posar en perill la vida de Cànovas”.

I és que segons la versió de la defensa, els operaris van posar maquinària molt pesant a sobre del punt on estava soterrat Cànovas i “els manifestants es van posar nerviosos perquè patien per la seva integritat”. També va declarar un mosso acusat de trencar el braç a una manifestant, però ahir va negar els fets. L’agent va assegurar que no sap qui va ser i que ell només supervisava la segona línia. No obstant això, i segons Vinyets, el policia va admetre que en determinats moments va avançar fins a la primera línia per parlar amb un dels encausats, Jordi Navarro. L’advocada també assenyala que la noia va dir que era un agent pèl-roig i que els Mossos els van dir que era l’únic amb aquest color de cabell. Avui està previst que declari la noia, que haurà d’explicar com i qui la va lesionar.

La defensa també va subratllar que els Mossos van actuar sense ordre judicial. “Red Eléctrica va posar una denúncia el 20 de desembre i el 8 de gener van aparèixer els Mossos, quan només poden fer-ho sota la tutela d’un jutjat”, va especificar Vinyets, que va denunciar que “l’actuació de la policia respon als interessos de Red Eléctrica”. A més, va demanar que la companyia es retiri com a acusació perquè no va patir danys directament, ja que els operaris que aixecaven la torre eren d’una empresa subcontractada.

Si les condicions meteorològiques ho permeten -hi ha jutges de fora de Girona-, avui continuarà el judici amb les declaracions de més testimonis: mossos, bombers, operaris i responsables de la companyia elèctrica, a més dels habitants de la casa de Can Planellas, situada a 17 metres de la torre 66. Precisament, com va recordar l’advocada, el fet que fos tan a prop d’un habitatge va motivar la protesta: “Incompleix totalment la normativa que marca que una torre elèctrica no es pot col·locar més a prop de 100 metres d’un habitatge i a 400 metres d’un poble”.