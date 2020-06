Els ecologistes carreguen contra els opositors de l'Agència de la Natura de Catalunya

Nou capítol al serial de la creació de l'Agència de la Natura de Catalunya. Si ahir eren una norantena d'institucions i organitzacions les que demanaven que es paralitzés la seva aprovació en un acte a Port del Cantó, avui els ecologistes han respost carregant contra els opositors: "És un posicionament de rabieta a l'últim minut per evitar que tiri endavant", ha afirmat Isaac Lozano, representant de la plataforma ciutadana Residu Zero. "És una foto lamentable", ha qualificat Joan Vàzquez, portaveu d'Ipcena-EdC, que ha estat el més dur amb els ajuntaments que van participar en l'acte d'ahir: "Les institucions han de defensar l'interès general i públic i distanciar-se d'allò que no han fet per imprudència: anar-se'n al llit amb les grans corporacions i interessos d'aquest país per explotar la natura".

Els representants dels ecologistes han fet aquestes declaracions durant la roda de premsa per presentar la manifestació virtual del Dia Mundial del Medi Ambient que se celebra demà. Preguntats per la polèmica que ha aixecat l'aprovació de l'Agència de la Natura, el representant d'Ipcena-EdC ha criticat que l'acte del Pirineu celebrat ahir "reviu els anys 70, al segle passat, quan els ajuntaments es fan la foto juntament amb les grans empreses o els grans consorcis d'interessos vinculats a l'explotació de la natura".

L'Agència de la Natura té com a objectiu gestionar i conservar la biodivesitat i el patrimoni natural. Una finalitat que podria xocar amb les activitats forestals, agràries, ramaderes i turístiques que es duen a terme al territori. Els seus orígens es remunten al 2005, però el text actual es va començar a gestar el 2017, impulsat per JxCat, ERC, PSC i comuns.

Després de dos anys de tràmit al Parlament, s'havia d'aprovar al ple del març, però es va suspendre pel coronavirus. Es va reprogramar per al 5 de juny, però ERC va demanar ajornar-lo al 17 de juny per les veus discordants amb la proposta que han sorgit les últimes setmanes, provinents del món agrari, forestal i també de representants del món local com la Diputació de Lleida o els consells d'alcaldes del Pallars Sobirà i Pallars Jussà.

Malgrat els opositors a l'aprovació de l'Agència, el president del Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC-EdC), Xavi Jiménez, creu que tirarà endavant: "Seria una incongruència democràtica que no s'acabés aprovant una cosa que ja s'ha consensuat: hi ha hagut compareixences de tots els sectors i, a partir d'aquí, els partits han arribat a un consens". De fet, Jiménez creu que si els grups parlamentaris canvien d'opinió "serà degut a pressions de certs sectors que veuen perillar els seus privilegis i els seus negocis amb l'aprovació d'aquesta Agència".

Interessos contraposats

En aquest sentit, ha afegit que si al final no es crea l'organisme, "el país hauria de fer una gran reflexió de com aquest sector ha tingut el poder d'hipotecar l'aprovació d'un organisme que teòricament hauria de vetllar per un bé comú com és la conservació del patrimoni natural". A més, ha criticat que s'hagin redactat "certs manifestos amb tot de falsedats" que no tenen "res a veure amb el redactat actual". "Els difons i fas venir por a la gent del territori i després tens aquestes reaccions", ha lamentat. Les entitats "no preveuen" que s'aturi la tramitació de la llei, però han avisat que si no s'aprova, hauran d'analitzar quines accions emprenen.

Ara bé, malgrat el suport que hi donen, Vázquez ha ressaltat que el seu principal objectiu és aconseguir que "es restitueixi la conselleria de Medi Ambient", que va crear el tripartit i que va desaparèixer amb el govern "dels millors" d'Artur Mas.

Manifestació virtual

Una quarantena de plataformes i entitats ambientalistes i ecologistes han convocat una manifestació virtual per demà, 5 de juny, amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, que es podrà seguir a través del hashtag #CLAMpelmedi5J. A través de vídeos, els impulsors desgranen diferents denúncies ambientals d'arreu del territori i quines són les mesures que proposen per revertir-les i per sortir de la crisi ambiental, climàtica i social.