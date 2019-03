Els ecologistes amenacen amb denunciar el Govern si no treu els bous de l'illa de Vinallop

El Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans i Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC) presentarà una denúncia en instàncies judicials contra el Govern si no treu els bous de l'illa de Vinallop, a Tortosa. També demanarà "que es depurin possibles responsabilitats", per suposada prevaricació, per incomplir la normativa d'un espai de reserva de fauna salvatge i part de la xarxa protegida europea Natura 2000. Els ecologistes defensen que l'activitat ramadera i silvícola està prohibida a l'illa de Vinallop i que la gestió dels bous braus a través d'un ramader posa en risc "els valors botànics" de l'illa, on existeixen "comunitats fluvials de conservació prioritària" i espècies "molt rares i protegides per la llei", com és el lligabosc de riu ('Lonicera biflora').

Des del GEPEC-EdC rebutgen la decisió de la Generalitat, que qualifiquen "d'inaudita", de mantenir els braus salvatges a l'illa de l'Ebre a Vinallop, a Tortosa. El Govern ha contractat un ramader i un veterinari que s'encarreguen de gestionar els bous, sanejar-los i esterilitzar-los per evitar que aquesta població bovina de l'illa continuï augmentant. Ara hi ha una vintena d'animals. Els contractes adjudicats, per valor d'uns 30.000 euros, també preveuen construir un tancat de fusta i habilitar un embarcador, a banda i banda del riu Ebre, per facilitar l'accés a l'illa.

Els ecologistes han decidit "intervenir en l'assumpte" perquè l'illa de Vinallop és un espai natural protegit, inclòs al Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN), a la xarxa europea d'espais protegits xarxa Natura 2000, i forma part de la Reserva Natural de Fauna Salvatge de les Illes de l'Ebre, aprovada l'any 1995 –que inclou les illes d'Audí, Miravet, Móra la Nova, Vinallop i Xiquina.

El GEPEC-EdC recorda que l'ordre de creació de la reserva natural, en el seu article 3.1, prohibeix "permanentment qualsevol mena d'activitat silvícola, ramadera, cinegètica i piscícola, i també la introducció d'espècies animals que no siguin autòctones", i consideren que "l'activitat ramadera en espais petits, com són les illes de l'Ebre, són totalment incompatibles amb la preservació de les comunitats vegetals i les espècies de flora amenaçades, que són eliminades de manera radical pels animals en molt poc temps". "Justament aquesta és l'activitat que ara la Generalitat està disposada a permetre i a potenciar", denuncien en un comunicat. "Una situació que és d'una gravetat i irresponsabilitat màxima", afegeixen.

Amb la consideració que es tracta d'una activitat "del tot il·legal", i "el clar cas de prevaricació amb greus conseqüències penals per als seus responsables" que pot suposar, els ecologistes han demanat al director territorial del departament de Territori i Sostenibilitat a les Terres de l'Ebre, Antoni Suárez, i al director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Ferran Miralles, que compleixin la legislació vigent que prohibeix l'activitat ramadera a l'Illa dels Bous, i que retirin "immediatament" els animals d'aquest espai. També reclamen que "posteriorment es prenguin les mesures oportunes per minimitzar els greus impactes que els bous han causat al patrimoni natural de l'illa i que s'afavoreixi la recuperació de les comunitats vegetals".

Si la Generalitat no rectifica, avisen que presentaran una denúncia davant instàncies judicials per obligar a retirar els bous i demanar responsabilitats a qui correspongui per incompliment de la normativa de protecció.