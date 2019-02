L'economista Miquel Puig anirà a la candidatura d'Ernest Maragall

L'economista Miquel Puig anirà entre els primers llocs -segurament com a número 3- de la llista electoral d'ERC, encapçalada per Ernest Maragall, per les municipals de Barcelona del proper mes de maig.

Segons ha pogut saber l'ARA de fonts properes a Esquerra, Puig, que ja va donar suport a la candidatura en un acte recent amb les plataformes Catalunya Sí i BCN Ciutat Oberta, ha optat al final per aquesta opció en comptes de presentar-se com a candidat a alcalde de Falset.

La número dos de la llista serà una dona, encara per confirmar. 'Diario.es' ha avançat que ERC ha plantejat a la consellera de Justícia, Ester Capella, incorporar-se a la llista. Entre els noms que repetiran hi ha els dels regidors Jordi Coronas, Montserrat Benedí i la independent Gemma Sendra, tal com va informar l'ARA fa unes setmanes.

La llista, tal com es va informar en l'acte del passat 30 de gener, serà paritària entre membres d'Esquerra i candidats independents.

Miquel Puig, articulista de l'ARA des dels inicis del diari, havia sigut director general d'Indústria (1998-95) i secretari general del mateix departament (1995-96) als governs Pujol, i entre els anys 2000 i 2002 va ser director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i director de Televisió de Catalunya (TVC). Posteriorment, quan ja era regidor d'Hisenda de Falset per una llista independent vinculada a ERC, es va presentar al Congrés en la candidatura de Francesc Homs, sense arribar a sortir elegit.