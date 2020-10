L'edifici central de Correus es convertirà en un pol d'innovació digital

Acord entre l'Ajuntament de Barcelona, Correus i el Consorci de la Zona Franca per convertir la seu central dels serveis postals en un pol d'activitat econòmica i un centre d'innovació digital que inclourà una incubadora d'empreses. Aquesta iniciativa pública té com a objectiu dinamitzar econòmicament Ciutat Vella i implica la cessió, per part de Correus, dels actuals edificis de la seva seu –a la plaça Antonio López i el carrer Ángel Baixeras– en un termini màxim de dos anys. El Consorci els rehabilitarà i l'Ajuntament farà us de l'interior (més de 30.000 metres quadrats) com a equipament al servei de l'economia digital i l'emprenedoria. Segons les tres parts, aquesta operació preveu generar 1.500 llocs de treball i acollir fins a 150 companyies i start-ups. A més, Correus també hi mantindrà una oficina a l'interior i hi haurà una zona "cívico-cultural" destinada a acollir activitats o necessitats dels veïns del barri.

Aquest és el pla que recull el protocol d'intencions que han signat aquest dimecres a la tarda les parts, liderades pel ministre de Transports, José Luis Ábalos; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el delegat de l'Estat per al CZFB, Pere Navarro; el president de Correus, Juan Manuel Serrano, i el tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

651x366 Collboni, Colau, Ábalos, Serrano i Navarro, durant la signatura de l'acord, aquest dimecres / DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS Collboni, Colau, Ábalos, Serrano i Navarro, durant la signatura de l'acord, aquest dimecres / DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS

L'alcaldessa de Barcelona ha sostingut que el projecte té com a objectiu "reeconomitzar la ciutat" i donar un impuls al centre, molt colpejat per la falta de turistes pel coronavirus. Colau ha assenyalat la jornada com "gairebé històrica" per haver posat d'acord un nombre destacat d'administracions, i ha celebrat la capacitat de Barcelona per generar projectes d'aquest tipus. Per la seva banda, el ministre Ábalos ha subratllat que l'acord és una prova de la "clara aposta del govern d'Espanya per Barcelona".

Capital de la nova economia

El delegat de l'Estat al Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, ha opinat que una iniciativa d'aquest tipus va en la línia de convertir Barcelona en "la capital de la nova economia".

L'edifici de Correus i Telègrafs va ser construït entre el 1926 i el 1927 amb motiu de l'Exposició Universal del 1929, obra de Josep Goday i Jaume Torres, amb un estil classicista abarrocat. A les portes de l'edifici on s'ha signat el protocol, una vintena de treballadors de Correus s'han manifestat amb el lema de "Serrano, Correus no es ven" per protestar contra el projecte.