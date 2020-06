"Què demanem? És molt fàcil: que hi hagi un mínim perquè fer educació visual i plàstica no sigui arbitrari ni optatiu. És tan important com la lectura. No diem que fent plàstica els alumnes surtin artistes, de la mateixa manera que no diem que treballant la lectura creem literats. Però sí que tenim clar que les persones aprenem visualment, veient fer i, per tant, és importantíssim el pensament visual perquè és una manera de treballar el cervell". Qui ho diu és Guiomar Amell, degana del Colbacat, el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya, que ha enviat una carta a la ministra d'Educació espanyola, Isabel Celaá, per demanar-li que a la nova llei la matèria de plàstica sigui "continuada i progressiva" a tots els cursos de l'ESO. Si no s'educa la creativitat i es fomenten "les capacitats visuals i artístiques" dels alumnes, "indefectiblement entren en regressió", hi avisa.

Actualment a Catalunya l'educació visual i plàstica és obligatòria a 1r i 2n d'ESO, però a 3r i sobretot a 4t és optativa. "Si no hi ha una llei que determini que aquesta matèria sigui present als quatre cursos, hi ha autonomies que en fan cas omís i, al final, acaba depenent de la voluntat del professorat", afirma Amell a l'ARA. I sentencia: "L'educació visual i plàstica ha de ser obligatòria a l'ESO, no una floritura". Segons la degana, ara mateix aquesta assignatura està "menysvalorada" i el fet que la nova llei d'educació (la vuitena en democràcia) tampoc la inclogui com a obligatòria per a tots els cursos de l'ESO agreuja aquest "error històric".

En efecte, mai cap llei educativa espanyola ha fet obligatòria l'educació plàstica, visual i audiovisual a tots els cursos de l'ESO, sinó que sempre ha tingut un paper complementari. Aquesta matèria va quedar encara més arraconada amb la llei Wert –el Colbacat ho qualifica d'"extermini"– perquè va acabar sent una optativa de lliure implementació. Els llicenciats en belles arts denuncien que la nova llei Celaá ha deixat el mateix redactat que el govern del PP en relació amb aquesta matèria i, per tant, la continua menysvalorant. Per solucionar-ho, demanen que s'aprovin dues esmenes a la nova llei, que aquest dimecres ha passat el primer tràmit parlamentari, per garantir que en tots els cursos de secundària es cursi la matèria. Els dos articles que demanen canviar proposen incloure educació plàstica a la llista d'assignatures comunes a tots els cursos de l'ESO.

Més enllà dels arguments pedagògics de l'educació visual i plàstica, el Colbacat reivindica les arts com una opció de futur professional, tant en l'àmbit de la formació professional com dels graus universitaris.