Les fortes ratxes d''Hortense' tomben tres palmeres a la Diagonal de Barcelona

Les fortes ratxes de vent i intensa precipitació que acompanyen la borrasca Hortense escombraran el dia d'avui Catalunya de sud a nord. El temporal ha afectat en especial l'àrea de Tarragona i les comarques de Barcelona. Fins a les 11 del matí, el telèfon d'emergències 112 ha atès 312 trucades relacionades amb la tempesta, la majoria des de la capital catalana, seguides del Vallès Occidental, el Barcelonès i el Maresme.

A la ciutat de Barcelona, el vent ha fet tombar tres grans palmeres, una de les quals ha caigut sobre un vehicle i ha deixat atrapada durant uns minuts la conductora, una jove que ha resultat ferida lleu. L'incident, però, ha obligat a tallar el trànsit de la Diagonal en sentit Besòs.

Les altres dues caigudes de palmeres s'han produït a la mateixa Diagonal, a l'alçada de Via Augusta, i al passeig de la Zona Franca, sense que s'hagin registrat afectacions personals.

Ha caigut una palmera a la diagonal 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/rPgolNtwBh — conxita 🎗 (@conxita10741575) January 22, 2021

A més, les línies T4, T5 i T6 del Tram han patit retards a causa de les incidències meteorològiques, segons ha informat l'empresa, però a hores d'ara ja s'han pogut restablir els horaris de pas. Una línia de tempestes fortes provoca cops de vent de més de 110 km/h

Com a mesura de precaució, l'Ajuntament de Barcelona ha tancat els parcs públics i aconsella als vianants caminar per la via pública allunyats de cornises i prendre precaucions quan passen a prop de grues i bastides.

Però no tot són incomoditats i incidències al pas per Hortense. Com passa amb aquests fenòmens meteorològics, aficionats a les fortes emocions han aprofitat les inusuals fortes onades del Mediterrani per acostar-se a la costa i practicar esports com el surf.