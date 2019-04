La junta electoral obliga Colau a suspendre una presentació sobre millores al Parc Güell

Les restriccions que suposa la convocatòria d'eleccions generals ha aigualit els plans de molts governs municipals que, com es fa habitualment, volien aprofitar la recta final del mandat per a les inauguracions i els balanços. A Barcelona, per exemple, l'equip d'Ada Colau no podrà fer grans inauguracions de projectes com el nou parc de la plaça de les Glòries, que es posa en marxa aquest dissabte. I tampoc ha pogut fer la roda de premsa que havia anunciat per a aquest matí per explicar les millores que s'han posat en marxa al Parc Güell perquè la junta electoral de Barcelona ha dictaminat que això incompleix l'article 50.3 de la llei electoral, que és el que impedeix les inauguracions o actes per explicar fites assolides.

La candidatura de Junts per Catalunya, en tenir coneixement d'aquest acte, va presentar un recurs. La Junta Electoral de Barcelona l'ha acceptat i ha demanat al consistori que s'abstingui de fer la presentació tenint en compte les limitacions del període electoral. A primera hora d'aquest matí, l'equip de premsa de l'Ajuntament de Barcelona ja ha enviat un comunicat en què desconvocava la roda de premsa que havia de fer el regidor de Gràcia, Eloi Badia.

Tot i que no s'havia detallat quin havia de ser el contingut de la presentació, sí que es preveia que l'equip de govern parlés d'aspectes com el bus llançadora que, des de l'1 d'abril, està en marxa per millorar la connexió del parc en transport públic i evitar el col·lapse a les entrades. La roda de premsa, segons expliquen fonts municipals, havia de servir per explicar punts del pla estratègic del parc que ja s'han posat en marxa, com la mateixa llançadora, els canvis en la mobilitat que s'han fet al carrer Olot o les obres ja licitades a l'Escola Baldiri i Reixac.

El nou bus llançadora enllaça la plaça Alfons X amb el Parc Güell. Té capacitat per a 80 persones i podrà transportar gairebé 700 viatgers per hora en temporada alta. El servei està pensat per als visitants que hagin adquirit l'entrada, que ja incorpora el cost de la llançadora, així com els veïns que disposin de la targeta del Parc Güell i els membres de Gaudir Més. Aquests dos últims hi tenen accés gratuït. El consistori ja va informar a l'octubre que el preu de l'entrada general per accedir a la zona monumental s'encariria dels 8,5 euros als 10 perquè incorporaria el bitllet d'anada i tornada amb la llançadora.