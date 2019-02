L’hora de les números dos

La confirmació que l’exconseller Joaquim Forn encapçalarà la llista de JxCat a Barcelona i l’anunci que Anna Saliente liderarà la candidatura de la CUP tancaven, el mes passat, el taulell de joc electoral a Barcelona. Però només pel que fa a caps de cartell. Confeccionar les llistes és un exercici gairebé quirúrgic. Sobretot si en ple procés sorgeixen noves convocatòries electorals, com les generals del 28 d’abril, que obliguen a replantejar els equips. Amb aquest escenari al rerefons, els moviments s’han accelerat aquests dies per confirmar els noms dels números dos de les candidatures a l’alcaldia de Barcelona. O, més ben dit, de les números dos, perquè només dos dels set grups que actualment tenen representació al consistori han apostat per lideratges femenins. La voluntat de fer llistes paritàries -en molts casos, es fan cremallera- fa que siguin elles les que ocupin la segona plaça.

El nom de la consellera Elsa Artadi (Junts per Catalunya), que ultima la seva suma al projecte de Forn, prendrà protagonisme en els pròxims dies i ERC explora vies com la de la també consellera Ester Capella per al número dos. Els socialistes, que tenen el compromís de posar una dona a la segona plaça, tenen sobre la taula noms com el de l’exdiputada Laia Bonet per fer tàndem amb Jaume Collboni, mentre que, de moment, no han transcendit detalls de qui farà de dos de Manuel Valls. Serà una dona i, segons ha avançat ell mateix, tindrà un ampli coneixement de la ciutat. Fins ara, però, el moviment no ho està tenint fàcil per confirmar noms més enllà de regidors que ja formen part del grup municipal de Ciutadans o el d’Eva Parera. La plataforma té previst fer avui un anunci important. Probablement, el nom d’un integrant de la llista, un home. Tampoc el PP ha detallat encara qui acompanyarà Josep Bou, a qui les enquestes situen pugnant per obtenir representació.

En el cas de la candidatura de Junts per Catalunya ja fa setmanes que s’explora la via per convertir l’actual consellera de la Presidència, Elsa Artadi, en la persona que lideri el projecte de Forn, actualment empresonat. La mateixa Artadi va admetre públicament que estava valorant aquesta opció i es preveu que l’anunci oficial es faci de manera imminent. La coincidència amb el judici al Procés fa que trobar el moment per explicitar l’aposta per Barcelona no estigui sent fàcil. Fonts del partit asseguren que les decisions s’han vist afectades per la necessitat de valorar, al mateix temps, les candidatures europea, espanyola i municipal. Deixen clar, però, que les confirmacions s’han de produir de manera immediata. Sobretot, després de les últimes enquestes, que dibuixen ERC molt per davant de l’espai que ara representa el PDECat i que, per tant, cal cert marge de temps amb una proposta “potent” sobre la taula per aconseguir la remuntada.

Munté se situaria a la tercera posició de la llista -està per veure si s’hi acaba integrant Ferran Mascarell, que, de moment, manté l’aventura en solitari-. En aquest cas, el compromís és que la candidatura sigui paritària però no s’especifica que hagi d’alternar home i dona en tots els llocs. A diferència del que va passar en els últims comicis, quan CiU venia d’ostentar l’alcaldia, hi haurà una gran renovació pel que fa als regidors actuals. Només Jordi Martí i Francina Vila tornaran a la llista. Tenint en compte la situació processal de Forn, el paper de la número dos serà especialment clau en la llista de JxCat.

En el cas de la candidatura que encapçala Ernest Maragall, només s’ha confirmat que integrarà -segurament, al número tres- l’economista Miquel Puig. Però el número dos serà per a una dona perquè la llista és cremallera. Fonts dels republicans insisteixen que no hi ha res tancat encara. El nom que agrada és el de l’actual consellera de Justícia, Ester Capella, que ja havia fet de regidora a l’Ajuntament entre els anys 2007 i el 2011. Si aquest moviment s’acabés vertebrant, serien dues les conselleres que abandonarien el Govern amb motiu de les eleccions municipals. Els republicans afinen, aquests dies, els noms d’una candidatura, que també apostarà per independents i que comptarà amb tres dels regidors actuals: Gemma Sendra, Jordi Coronas i Montserrat Benedí. El PSC també accelera aquests dies les converses per acabar de confeccionar la seva llista. El segon lloc, en aquest cas, també serà per a una dona i l’actual número dos, Carmen Andrés, no repetirà -algunes fonts la situen, de fet, a la llista que preparen ara els socialistes per al Senat.

Pel que fa a la batalla de Barcelona, s’han explorat vies com la de Laia Bonet, que ja va pugnar en les primàries prèvies a les últimes municipals amb Collboni i que ara podria acabar fent-hi tàndem. El moviment, però, no està tancat. Bonet acaba d’entrar al comitè d’ètica del consistori, un òrgan que hauria de deixar si es confirma que se suma al projecte del PSC.

Quan elles lideren

Qui ja té la llista preparada és l’alcaldessa Ada Colau. El seu número dos serà l’actual comissionat de Cultura, Joan Subirats. També la CUP ha detallat ja qui ocuparà les primeres places de la candidatura que lidera Anna Saliente. El número dos serà per a Jordi Magrinyà, que actualment és el responsable de comunicació del grup municipal. Amb tots aquests moviments, però només hi haurà dos grups fent campanya amb una dona al capdavant, mentre que, el 2015, eren tres: Barcelona en Comú, Cs i la CUP.