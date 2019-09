Un embolic burocràtic deixa sense escola un nen de sisè a Barcelona

Avui fa dues setmanes que va començar el curs escolar. Però no per a tots els alumnes: el fill de Gemma Tutusaus hauria de cursar 6è de primària -per tant, educació obligatòria- però no té plaça en cap centre educatiu de Barcelona. “Tenim el nen a casa, sense anar a l’escola, i fent malabars per organitzar-nos”, lamenta la Gemma a l’ARA. Atribueix la situació a un error burocràtic causat per “la ineficàcia de l’administració”.

El cas és el següent: a meitat de curs de l’any passat la Gemma va voler canviar d’escola el seu fill, que aleshores feia 5è de primària en una privada. Finalment va decidir esperar-se i fer-ho a través de la preinscripció escolar, al mes de maig. “Vam fer la preinscripció a l’escola concertada on està escolaritzat el seu germà. Per recomanació del Consorci, només vam posar aquella escola; volíem lluitar perquè hi pogués entrar, tot i que érem conscients que probablement no hi hauria plaça d’ofici”, explica. Efectivament, els mals presagis es van complir i, a mitjans de juny, l’administració els va confirmar que no tenien plaça a l’escola seleccionada. La Gemma, aconsellada pel Consorci, va presentar una reclamació a través de l’escola per sol·licitar ampliar la ràtio -permetre a l’escola admetre més alumnes- i, quan va veure que encara no tenien plaça per al seu fill, en va posar una altra a títol personal. Dos mesos després, les sol·licituds estan encallades.

Quan va veure que ja era setembre i continuava sense plaça, la Gemma va buscar un centre alternatiu i en va trobar un de concertat al barri amb una plaça a sisè de primària. “Vam mirar de matricular-lo allà però tampoc podem: és el Consorci qui ens ha d’assignar escola en cas que no ens concedeixin l’augment de ràtio”, afirma la Gemma. És a dir, abans de donar-li plaça s’ha de resoldre la reclamació que va interposar al juliol. Per això denuncia: “Estem atrapats en mans de l’administració, que no ens dona resposta però tampoc ens deixa avançar per un altre camí”.

Disposats a anar a una altra escola

La Gemma no sap quan podrà portar el seu fill a l’escola, ni tampoc en quin centre serà. “Hem informat que tenim el nen sense escolaritzar i que estem disposats a anar a una altra escola, i l’única resposta que obtenim és que ens hem d’esperar”, diu indignada. Només ha aconseguit parlar amb l’inspector d’Educació de la zona, però no li ha pogut donar cap informació sobre el tema.

Fonts del Consorci consultades per l’ARA han explicat que el cas està a punt de resoldre’s. Afirmen que aquest expedient s’ha allargat per dos motius: d’una banda, perquè no compleix el requisit de reservar places per als germans perquè no estan a la mateixa etapa educativa; i, d’una altra, perquè el fill de la Gemma no constava en llista d’espera perquè no es va marcar que fos una plaça d’ofici. Mentre esperen a casa, la Gemma continua reivindicant el “dret a l’educació” del seu fill i a accedir-hi -tal com diu la llei catalana- en condicions d’equitat i igualtat.