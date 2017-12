Les emissions de CO2 a Catalunya s'estabilitzen després d'anys a la baixa

Les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) a Catalunya s'estanquen. El 2014 ja es va registrar una lleugera pujada que el 2015 va confirmar-se, amb un 0,8% més de gasos emesos a l'atmosfera. L'últim informe de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) recull que el 2015 Catalunya va emetre 0,3 milions de tones de gasos contaminants més que un any abans i que això trenca amb la tendència a la baixa que s'havia iniciat entre el 2005 i el 2013.

Segons aquestes dades, Catalunya representa el 13% de les emissions del conjunt de l'Estat -que han augmentat un 3,5% respecte a l'any anterior- i l'1% de totes les dels Vint-i-vuit.

Els augments del 2014 i 2015 van ser provocats principalment per l'increment en el sector de l'energia i l'agricultura; el 2015 les emissions van ser un 12% superiors a les del 1990.

Des del 1990, les emissions totals de GEH van seguir una evolució creixent. El 2005 van registrar un pic històric, des del qual es va iniciar un canvi de tendència a la baixa que es va mantenir fins al 2013.

Les emissions difuses corresponen a les activitats no incloses en el règim del comerç de drets d'emissió -com el transport, els residus, l'agricultura, els serveis, l'energia i la indústria no regulada-, i representen el 67% del total , amb 29 milions de tones de CO2. Aquestes emissions han baixat gairebé un 2% en l'últim any avaluat, amb 547 milers de tones menys que l'anterior. Aquesta dada situa Catalunya dins dels objectius de reducció marcats per al 2020.