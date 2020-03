Una empresa catalana detecta el Covid-19 en una hora

La màquina amb prou feines supera els 30 centímetres d’alt i els 15 cm d’ample. Per una ranura de la mida d’un telèfon mòbil i del gruix d’una capsa de medicaments s’introdueix un cartutx que conté prou material biològic per detectar fins a 19 virus i 4 bacteris infecciosos que corresponen, gairebé en la seva totalitat, a malalties respiratòries. És el que es coneix com a kit de diagnòstic. A la col·lecció de 21 patògens hi han afegit el que permet la detecció del Covid-19. En una hora, aproximadament, el sistema informa del coronavirus. Només cal una mostra de la mucosa del nas i esperar. La portabilitat, rapidesa i senzillesa d'ús ha despertat l'interès dels països asiàtics afectats per l’epidèmia, així com de diversos països d’Europa i dels Estats Units. La demanda està molt per sobre de la capacitat de producció, asseguren fonts de la companyia.

L'empresa respon al nom de Qiagen i va néixer fa una desena d'anys al Parc Científic de Barcelona. Amb el temps, la petita start-up sorgida de l'entorn acadèmic va passar a formar part d’una empresa biotecnològica alemanya i el seu catàleg de productes destinats al diagnòstic es va ampliar. Amb l’aparició dels primers brots de l'epidèmia, explica Josep Pareja, director d’afers mèdics de la part catalana, van afegir el paquet corresponent al coronavirus amb resultats “satisfactoris”. Per fer-ho possible es van basar en la seqüenciació del genoma del Covid-19, publicada en les principals revistes especialitzades encara no dos mesos després de la seva irrupció a la ciutat xinesa de Wuhan.

El nou kit forma part de la categoria etiquetada com a "Ús exclusiu per a investigació", segons s’especifica en la regulació internacional de tecnologies mèdiques. L’emergència mèdica que es viu en molts països, diu Pareja, ha accelerat els tràmits en molts casos, especialment a la Xina. Actualment s’està pendent de l’aprovació del kit als Estats Units després de l’avaluació de l’agència governamental del medicament, la FDA.

El que aporta el test de Qiagen és sobretot agilitat. En primer lloc, pel que fa al temps necessari per confirmar que una persona està infectada. En condicions normals, explica l’expert, la mostra del potencial pacient ha d’anar a un laboratori microbiològic per detectar la presència del coronavirus. Posteriorment, es verificarà a l’organisme que centralitza tota la informació. En el cas espanyol, a l'Instituto de Salud Carlos III. Tot i que el sistema és ràpid, la demora pot ser de dies. El test de l’empresa catalana permet un triatge ràpid al mateix centre hospitalari amb una espera no superior a l’hora. D'aquesta manera es poden descartar casos sospitosos i actuar immediatament sobre els pacients confirmats.

La segona gran aportació deriva de la facilitat d'ús i les mides reduïdes, cosa que el fa portable a punts de control allunyats del sistema hospitalari. Per exemple, a controls d’aeroports o de fronteres, on cal una confirmació ràpida de la presència del Covid-19. Per extensió, el sistema es pot fer servir en situacions de confinament preventiu, per exemple en hotels o creuers on s’hagi detectat la presència de casos sospitosos.