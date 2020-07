D’empresari consolidat a demanar menjar amb sis mesos de diferència

Joan Roura s’aixeca del sofà i s’asseu constantment, mira pel balcó mentre arriben alguns antics clients al local dels baixos d’un dels racons més macos del barri de Sant Pere i Santa Catarina de Barcelona. “Aviam si em compren el material que em queda, el que sigui”, diu, inquiet com és, mentre baixa les escales del pis per parlar amb ells i de passada ensenyar el local on durant 80 anys la seva família va vendre material de construcció, fins que va tancar l’octubre passat. “No tinc ni un duro! I la setmana passada els del Sindicat de Llogaters em van dir que ja no em poden donar menjar”, explica després d’haver-se passat tot el confinament i fins a la setmana passada menjant gràcies a les donacions de les xarxes veïnals.

El negoci va deixar de volar ja fa anys, cap al 2006, quan la bombolla de la construcció es començava a desinflar i estava a punt de petar. “Des de llavors, la nostra facturació es va reduir entre un 30% i un 40%”, explica aquest home de 48 anys, que té la sort de pagar un lloguer gairebé simbòlic en un ampli i lluminós pis on viu sol al cor de Ciutat Vella, amb sostres alts i biga a la vista, mobles antics com una vella ràdio amb tocadiscos de fusta que de ben segur que té més d’un segle. “La vaig trobar al carrer, però aquesta me la quedo, no la venc”, diu, ja que la seva idea és muntar una botigueta i taller de mobles antics per restaurar-los i vendre’ls. “No per fer calés, sinó per pagar-me les factures mentre busco alguna feina”, explica.

Després de la sotragada de la crisi del 2008, el negoci no es va tornar a recuperar, ja que molts clients no van reaparèixer i d’altres van anar a comprar el material a grans magatzems. “Crec que també em van perjudicar tots aquests carrers de vianants; un constructor no vol esperar que el deixin passar, vol agafar el material i marxar. Però al Casc Antic només deixen pas als turistes”, explica el Joan, que, amb tot, va seguir portant el negoci amb la seva mare, després que el seu pare morís ara fa uns 25 anys.

La jubilació de la mare del Joan, que s’havia passat l’últim any venint a Barcelona cada dia des de Blanes, on ara viu, va posar el punt final definitiu a un negoci de 90 anys. “No surten els comptes, Joan”, li va dir ella, ja que era impossible assumir una contractació amb els balanços que tenia l’empresa. El Joan esperava reobrir el negoci, al mateix local però quedant-se’n només una part, per restaurar-hi mobles. “Soc manetes, puc arreglar coses, restaurar mobles, i tinc contactes al barri per fer mostres d’art”, explica.

Tenia pocs estalvis i es va relaxar amb els temps, però la pandèmia va tallar-li de cop qualsevol projecte. “De sobte tot tancat, impossible trobar feina i no tenia ni un euro, sort que el Sindicat de Llogaters em va ajudar”, explica, mentre rumia quina feina podria buscar algú acostumat a portar un negoci familiar. “I que tinc 48 tacos!”, recorda, tot i que la seva camisa beige vintage com dels 70, l’ondulada i poblada cabellera i la seva energia el fan semblar molt més jove. “Abans es movia la pasta, jo vivia molt bé. Els caps de setmana d’hivern anava a esquiar, sortia a menjar fora gairebé cada dia, menús, tapes...”, rememora.

Un iogurt en comptes d’un gelat

No li costa trobar un record de contrast. “L’altre dia, la nena em diu que vol un gelat. Doncs no puc, li hauré de posar un iogurt al congelador”, explica. Era a la Costa Brava perquè, sense diners, va preferir estar uns dies amb la seva mare. “Amb la mama, amb 48 tacos. Què et sembla?” Els familiars ja comencen a pressionar-lo i ell reconeix que potser es podria haver posat les piles abans de la pandèmia. “La meva exdona em recorda que si les ulleres de la nena valen 200 euros, que ara allò... i no la puc ajudar. Però què puc fer? No tinc diners i no hi ha feina!”, es resigna.

Separat, la seva exdona viu a Lleida i aquests dies i fins al setembre la filla, la Cleo, estarà amb ell. Han decidit que aquest cop no anirà de colònies. “Fins al setembre no buscaré feina perquè estaré amb ella”, explica, després d’haver fracassat en l’intent amb els contactes del barri, on ha crescut i on coneix tots els veïns. “Tothom està igual. Els que tenen bars no estan per contractar a ningú, si ni tan sols no poden pagar els seus treballadors”.

Després de deu mesos sense ingressos, al compte del banc hi veu un mateix número des de fa ja setmanes: li queden 3,11 euros.