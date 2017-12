Un detingut per enaltiment del terrorisme després d'una investigació dels Mossos

Una investigació dels serveis antiterroristes dels Mossos d'Esquadra, que va començar al setembre de l'any passat, ha permès la detenció a França d'un home de 32 anys i nacionalitat algeriana com a presumpte autor d'un delicte d'enaltiment del terrorisme jihadista. L'home, que ha ingressat a presó, feia difusió des de Barcelona -a través de Facebook- de missatges amb continguts que convidaven a cometre accions terroristes i que tenien la voluntat d'adoctrinar els seus seguidors.

L'home, buscat pels Mossos des de principis d'estiu, va ser localitzat a França a mitjans de desembre després que l'Audiència Nacional emetés a l'agost una ordre internacional de detenció i ingrés a presó. Un cop detingut, va ser traslladat a l'Estat espanyol per ordre de les autoritats franceses. El jutjat d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional va ordenar el seu ingrés a presó provisional pel risc de fuga i l'estreta relació de la seva activitat amb el terrorisme jihadista.

L'arrestat, que vivia al centre de Barcelona, tenia diversos antecedents per delictes contra el patrimoni i els Mossos van constatar que l'home estava patint un significat procés de radicalització.

13 detinguts en sis operacions aquest any

Amb aquest ingrés a presó, els serveis antiterroristes dels Mossos d'Esquadra ja han detingut 13 persones en sis operacions diferents aquest any. Així, preveu tancar el 2017 com l'any amb més activitat policial en l'àmbit de la lluita contra el terrorisme jihadista, que va tenir el seu punt àlgid a l'agost amb la gestió dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Llavors es van detenir quatre persones i es van abatre vuit terroristes. En total, els últims cinc anys, els Mossos han detingut 29 persones i n'han investigat 42 més en 16 operacions antiterroristes instruïdes per l'Audiència Nacional.

En paral·lel a aquesta tasca d'investigació, la policia catalana també ha intensificat la seva activitat preventiva pels processos de radicalització. Una tasca en la qual treballa cooperativament amb institucions penitenciàries, escoles, formadors de joves, policies locals i altres professionals que tenen un contacte directe amb col·lectius de risc. Fins al novembre d'aquest any, els especialistes en terrorisme jihadista dels Mossos han format 945 policies locals i vigilants municipals, 697 mestres i directius d'escoles i instituts, 91 professionals del sistema d'execució penal i gairebé 5.000 agents dels Mossos.

També aquest any la policia catalana ha rebut 1.820 col·laboracions ciutadanes, moltes d'elles a través del correu electrònic o del telèfon habilitat especialment per a aquest objectiu.