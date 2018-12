Una entitat animalista d'Andalusia, la primera que denuncia el cas de la gossa Sota

La mort de la gossa Sota, executada a la Gran Via de Barcelona per un agent de la Guàrdia Urbana dilluns passat, ha provocat una onada de solidaritat entre entitats animalistes de tot l’Estat, en part a causa de la gran difusió que s'ha fet del cas a través de les xarxes socials. Això ha comportat que, curiosament, la primera denúncia que s'ha presentat formalment per aclarir si els fets constitueixen un delicte no ha sigut a instància d'una entitat barcelonina, i ni tan sols catalana: la denúncia ha arribat des d'Andalusia.

Si bé diferents organitzacions animalistes com l'ONG Nova Eucària i el PACMA fa dies que van anunciar que portarien l'incident a la fiscalia, la primera denúncia la va presentar divendres la Fundación Nacional A Salvo de Màlaga. "L'enrenou mediàtic i les condicions ambigües que envolten la mort de la Sota han fet que ens decidíssim a reunir dades per saber si hi concorria un delicte de maltractament animal", explica Aritz Toribio, advocat de la fundació malaguenya. I és que segons Toribio, una entitat externa com la que ell representa pot exercir certa pressió perquè "es depurin responsabilitats". "Es contradiuen moltes versions i no sabem res de l'atestat de lesions de l'agent que va disparar a la Sota, per això creiem necessari més investigació de l'Ajuntament. Però igual que no ens oblidem que Barcelona ho ha d'investigar com a responsable de la Guàrdia Urbana, cal buscar informació des de fora", ha puntualitzat el lletrat.

Tot i que A Salvo no ha comptabilitzat el nombre d'entitats catalanes que s'han adherit a la seva denúncia, Toribio confirma que n’hi ha de Barcelona i de Terrassa que han preferit fer-ho en lloc de presentar-ne una de nova. La Fundació Altarriba de Barcelona és una d'aquestes entitats. Yolanda Valbuena, advocada d'Altarriba, ha assegurat que l'organització s'ha adherit a la denúncia andalusa únicament a efectes pràctics: "Ha sigut la primera que ha denunciat els fets i creiem innecessari que hi hagi diferents sol·licituds disperses en un mateix jutjat que puguin alentir el procés". Tot i que l'equip jurídic de la fundació va plantejar-se recórrer a la llei catalana de protecció d'animals, que preveu sancions de fins a 20.000 euros i prohibició de tinença d'animals per a un període màxim de cinc anys, finalment vol concentrar esforços en la via penal.

Segons ha pogut saber l'ARA, el PACMA també està estudiant si adherir-se a la denúncia de l'entitat malaguenya o presentar-ne una en solitari. El que sí que han pogut confirmar és que també optaran per la via administrativa: "Aquesta ja la tenim preparada. És més ràpida, i en els propers dies la tramitarem, perquè la nostra prioritat és exigir responsabilitat política", ha explicat Nacho Pascual, portaveu del partit animalista a Catalunya.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha fet una crida a través de les xarxes socials per trobar testimonis i proves documentals de la mort a trets de la Sota. Colau ha assegurat que faran tot el que puguin per aclarir què va passar i com, i també per evitar que torni a passar en el futur, i ha explicat que la investigació està oberta, tot i que no disposen d'imatges de l'episodi.