Creen un manual per estendre l'obligació de construir un 30% d'habitatge protegit

El grup que va promoure la moció municipal perquè els constructors privats estiguin obligats a construir un 30% d'habitatge a preu protegit a Barcelona vol que la mesura s'estengui arreu de Catalunya. La PAH, l'Observatori DESC, l'Associació de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS), la Federació d'Associació de Veïns de Barcelona (FAVB) i el Sindicat de Llogaters, entitats que en formen part, han presentat aquest dimecres un manual –l'han batejat com un "kit"– en el qual ajuden les entitats d'altres municipis a aconseguir la fita i, també, a fer que tiri endavant un cop aprovada pels ajuntaments.

A l'acte hi han assistit membres d'altres municipis com Carlos Ávila, del Sindicat de Llogaters de Rubí (Vallès Occidental), que ha explicat que allà la moció es va aprovar per unanimitat i que ara falta la feina "perquè no quedi en una simple declaració política", pas en el qual els pot ajudar el manual elaborat pel grup.

La primera part del manual dona dades de context i argumenta per què, segons el seu punt de vista, és important aquesta mesura. Estableix, per exemple, que amb la mesura un habitatge que costi entre 144.000 i 252.000 en el mercat privat costaria 116.429 euros en el protegit.

Les entitats han calculat, a més, que si a Barcelona s'hagués aplicat aquesta mesura des de l'any 2007, quan es va aprovar la llei del dret a l'habitatge, avui hi hauria 4.800 habitatges més. Als 36 municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que aportaria 1.865 protegits per any, hi hauria 22.380 habitatges. Comptant tots els municipis de més de 20.000 habitants i capitals de comarca, hi hauria 29.736 habitatges més si hagués començat el 2007.

Després de donar dades, el manual divideix en tres fases el procés per aconseguir que la mesura s'implementi: la creació d'un grup promotor de la mesura, la presentació i aprovació de la moció a l'ajuntament i la tramitació de la modificació urbanística.