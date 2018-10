Les entitats celebren "l'entesa" amb el Govern per posar en marxa la mesura del 30% en habitatge

Després que el ple de l'Ajuntament de Barcelona aprovés, el mes passat, la mesura que obligarà a reservar el 30% dels nous habitatges a pisos de protecció oficial, només manca el vistiplau de la subcomissió d'Urbanisme del Govern perquè el canvi comenci a aplicar-se. Per això, les entitats en defensa del dret a l'habitatge que l'han promogut s'han reunit avui amb representants del departament de Territori i de l'Ajuntament per demanar accelerar al màxim aquest pas. I, segons ha explicat la portaveu de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), Lucia Delgado, han sortit satisfets de la trobada perquè han trobat "sintonia" en les dues parts. De fet, asseguren que se celebrarà una comissió bilateral extraordinària abans de la prevista, el 5 de desembre, perquè la mesura sigui vigent en les pròximes setmanes.

Les entitats també han explicat que han trobat sintonia amb el Govern sobre la possibilitat que els pisos qualificats com a protecció oficial mantinguin aquesta categoria de manera indefinida i no només durant 15 anys.

L a tinent d'alcalde de l'àrea d'Urbanisme, Janet Sanz, ha assegurat que la reunió ha servit per clarificar dubtes jurídics i que ha quedat clara la "plena sintonia" de Generalitat i Ajuntament en la necessitat de tirar endavant la mesura i de treballar conjuntament per fer-la més forta jurídicament. Ha assegurat que s'ha compartit la necessitat que el canvi entri en vigor el més aviat possible i que no s'¡han introduït canvis en el text que va aprovar el ple. La tinent d'alcalde ha demanat "responsabilitat" als promotors per no buscar "dreceres legals" que els permetin esquivar la regulació i ha reiterat que, a l'estiu, hi ha hagut un creixement de les notificacions necessàries per engegar una promoció.