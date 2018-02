Les entitats del sector de la discapacitat alerten que per culpa del 155 encara no han cobrat

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitats (COCARMI), que aplega una desena de federacions i associacions de persones amb discapacitat a Catalunya, celebra el seu vintè aniversari, una fita que han aprofitat per fer balanç i assenyalar els reptes de futur. El més immediat, que a Catalunya "es formi un govern ja". “Necessitem un govern ja, que aprovi un pressupost, les places i els convenis concertats perquè les entitats de la discapacitat en patirem les conseqüències”, ha dit Antonio Guillén president de COCARMI.

El sector també ha explicat les entitats estan "molt neguitoses" per l'aplicació del 155. Alerten que no han cobrat encara pels serveis prestats durant el mes de gener ja que no s'ha signat la renovació dels convenis i la prestació de serveis, com ara residències, centres de dia o centres ocupacionals, entre d'altres. "Encara no sabem com cobrarem la factura de gener i estem a finals de febrer. No tenim interlocutors, el problema que tenim és que està tot aturat", ha lamentat Rosa Cadenas, vicepresidenta de COCARMI i presidenta de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya (DINCAT).

Cadenas explica que "els diners hi són" perquè es tracta d'un pressupost prorrogat però cal un "tràmit burocràtic" per desplegar-ho. "Encara no s'ha signat i ho han de fer des de Madrid", apunta Cadenas."Els ciutadans necessiten un govern ja perquè algú haurà de pagar els serveis a les persones", ha afegit Guillén.

En els darrers vint anys, el nombre de persones amb discapacitat s'ha incrementat un 166,15% i el la mitjana de sobreesforç econòmic de les persones amb discapacitat s'ha xifrat en 23.090 euros anuals. I han xifrat en un 72% la taxa de desocupació dels treballadors amb discapacitat respecte el conjunt de la població.

"El tema estrella és el finançament, no hi ha drets sense finançament", alerta Antonio Guillén, president de COCARMI, que recorda que sense finançament "hi ha entitats que han desaparegut o estan a punt de desaparèixer i treballadors amb el sou congelat". Guillen també recorda que aquestes entitats estan prestant un servei que si no fessin ells, les haurien de prestar les administracions públiques. Guillén ha assegurat que no es pot "viure en funció dels vaivens econòmics" ni "estar en un llimbs jurídic que canvia segons la disponibilitat de diners o no".

Les entitats del sector de la discapacitat també demanen que es posi en marxa una Llei Catalana de l'Autonomia Personal i la Vida Independent després del "desgavell de la Llei de la Dependència". També insten a desenvolupar el decret d'escola inclusiva i estendre'l a tot el sistema educatiu i totes les etapes educatives.

Per commemorar el vintè aniversari, l'ONCE dedicarà un cupó a COCARMI. En total, cinc milions i mig de cupons difondran aquest aniversari per tot l'Estat.