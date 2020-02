Una declaració d'emergència climàtica no pot anar acompanyada d'un pla amb mesures a llarg termini. Amb aquesta crítica, les entitats ecologistes han demanat aquest dilluns a l'Ajuntament de Barcelona mesures concretes i quantificables ja durant aquest mandat per reduir les emissions de CO 2 a la ciutat. El pla municipal presentat fa un mes, en què el consistori es comprometia a invertir-hi 563 milions d'euros en els pròxims deu anys, no es correspon amb la urgència de la declaració i la necessitat de desplegar mesures immediates, segons les entitats signants.

Les plataformes i moviments pel clima reclamen al govern d'Ada Colau un compromís amb els objectius de reducció anual d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) del 7,6%, tal com ha fixat l'ONU. A més, lamenten que en el pla que ha dissenyat l'Ajuntament 2020-2030 per combatre la crisi climàtica hi falten objectius de reducció concrets per cada mesura, així com calendari i pressupost. Tot plegat, segons les entitats, juga en contra de la transparència per poder fer un seguiment i avaluació del que es vagi executant.

L'anàlisi que han fet Climacció, Families for Future BCN, Fridays for Future Barcelona, Moviment per la Justícia Climàtica i Rebel·lió o Extinció BCN assenyala que les seves demandes principals no figuren al full de ruta que ha fet públic el govern municipal. Tot i agrair un "canvi de discurs" del govern de Barcelona "desmitificant el creixement il·limitat", insten a un compromís més clar per frenar ampliacions previstes a l'aeroport del Prat –on el govern espanyol ha anunciat que invertirà 1.500 milions d'euros– i al port.

651x366 Les entitats ecologistes volen accions concretes per reduir les emissions de CO2 a Barcelona ja aquest mandat / ARA Les entitats ecologistes volen accions concretes per reduir les emissions de CO2 a Barcelona ja aquest mandat / ARA

Els ecologistes també troben a faltar referències concretes al futur d'instal·lacions com la incineradora de residus Tersa. Demanen un calendari ferm per reduir les tones de residus que s'hi envien fins a aconseguir que es tanqui definitivament. Pel que fa a les emissions del trànsit, critiquen que el pla no concreti accions més enllà de la zona de baixes emissions (ZBE) en marxa des d'aquest més de gener com ara una futura taxa anticontaminació per als vehicles a la ciutat.