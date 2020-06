Les entitats demanen un pla de rescat social postcovid: "Això anirà molt a pitjor"

Crit d'alerta de les entitats d'atenció social davant l'emergència social derivada de la pandèmia del coronavirus. Un dia abans que el Parlament celebri un ple sobre la gestió de la crisi sanitària, i de la mà del Síndic de Greuges, les principals organitzacions del sector han reclamat a l'administració mesures i recursos urgents per combatre la vulnerabilitat creixent arran del covid-19. Amb més de 640.000 persones ateses en tres mesos, alerten que s'han duplicat les peticions d'ajuda relacionades amb l'habitatge i s'han triplicat les relacionades amb l'alimentació. "És la punta de l'iceberg. Això anirà molt a pitjor", ha alertat Francina Alsina, presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector.

Les entitats, entre les quals també hi ha Càritas Catalunya, la Creu Roja, Amics de la Gent Gran, el Banc d'Aliments i la Comunitat de Sant Egidi, s'han reivindicat com a "servei públic" i han demanat que se les "empoderi" per fer front a la situació actual, en paraules d'Alsina. En roda de premsa al Parlament, les organitzacions han criticat el seu "finançament precari" i depenent de subvencions i han defensat l'impuls d'una llei del tercer sector que les "protegeixi". "La garantia dels drets socials no pot estar supeditada d'aquesta manera", ha destacat Alsina.

El síndic, Rafael Ribó, ha tancat files amb les entitats i s'ha ofert com a "interlocutor" amb l'administració per defensar les seves demandes, entre les quals hi ha el decàleg de reformes tant estructurals com immediates que han dirigit als diputats i governants de Catalunya. Mesures per fer front a les situacions "difícils i punyents" que viuen els col·lectius més vulnerables, ha destacat Ribó. "Que demostrin que la nova normalitat no és anar enrere", ha resumit.

Garantir la cobertura dels fons alimentaris, abordar les necessitats de les persones sense permís de residència, coordinar l'aplicació de la renda garantida de ciutadania i l'ingrés mínim vital, crear fons extraordinaris per a polítiques d'infància o dotar el sistema sanitari de més mitjans són algunes de les demandes plantejades. També es reclama un pacte nacional immediat per a l'habitatge d'emergència, la millora de la inversió educativa per "resoldre la desigualtat existent" i replantejar de manera urgent el model d'atenció a la gent gran. Les entitats han qualificat d'"indignant" la manca d'atenció als avis durant la pandèmia, i recorden que el 72% de les persones mortes per covid-19 a Catalunya vivien en residències.

"La resposta ha de ser clara: rescatar persones"

El síndic ha assegurat que farà un "seguiment" d'aquestes peticions i, per començar, confia que s'incloguin tant al debat parlamentari d'aquest dimecres com en les modificacions del pressupost de la Generalitat per al 2020 arran de la pandèmia. "La resposta de les administracions ha de ser clara: rescatar les persones i que tothom pugui superar els efectes de la pandèmia", ha reclamat Alsina, que ha advertit que la resposta a la situació actual no pot ser la mateixa que es va donar a la crisi del 2008.

Les xifres amb què treballa el Banc d'Aliments, de fet, ja superen les de l'anterior crisi, tal com ha assegurat la seva presidenta, Roser Brutau. L'organització està atenent en aquests moments fins a 260.000 persones, un 40% més que abans de la pandèmia. "Estem assumint el repte més important des de la nostra fundació, fa més de 30 anys", ha afirmat Brutau, que ha reclamat una "reflexió comunitària" sobre la garantia d'un dret fonamental com és el de l'alimentació.