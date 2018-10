Entitats veïnals contra el creuer imaginari de la Festa dels Súpers

El creuer imaginari que encapçala la línia d'animació de la Festa dels Súpers d'aquest dissabte està sent objecte de discòrdia. La Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (Fapac), la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible i la Plataforma per la Qualitat de l'Aire han signat una carta dirigida al director de TV3, Vicent Sanchis, en què denuncien el missatge que transmet la temàtica de la celebració del Club Super3 de cara als infants.

Les entitats han expressat la seva "consternació" davant l'espectacle Supercreuer, ja que "ofereix als infants i les seves famílies un model de turisme de masses, fonamentat en l'hiperconsum passiu i l'explotació insostenible de les destinacions". En la missiva adverteixen de la fragilitat de l'audiència infantil, que aprèn de la televisió a través de "l'observació i la imitació", i denuncien els "efectes nefastos" de l'arribada de creuers a ports com el de Barcelona.

[FIL] La Festa dels Súpers @tv3cat basa imaginari i concepte en el tour d'un creuer simbòlic

Inacceptable presentar a infants els creuers com a ideal quan comporten contaminació, massificació turística, explotació laboral, evasió fiscal.#Super3TòxicTour#StopCreuers #QualitatAire

— ABTS dins xarxa #SETnet (@AssBarrisTS) 25 d'octubre de 2018



"Constatem com la tasca educativa que realitzem es troba molt sovint en contradicció amb continguts televisius oposats a valors que intentem transmetre per tal d'enfortir la capacitat crítica dels nostres fills/es" escriuen les associacions. A més, han demanat conèixer l'actual codi deontològic de TV3 i la "participació de les entitats socials en la seva revisió i aplicació".

La Festa 'On Tour' del Club Super 3 se celebrarà aquest dissabte a la capital catalana i el 17 de novembre farà parada a Tarragona, en un format nou que passarà per diverses ciutats més enllà de l'espectacle principal al Palau Sant Jordi de Barcelona.