Els veïns de l'entorn de les Glòries reclamen més habitatge públic i control de la contaminació

El govern d'Ada Colau va voler evidenciar, la setmana passada, que la gran transformació de la plaça de les Glòries avançava a bon ritme i que la previsió era que, a la tardor, ja pugui entrar en funcionament el túnel viari que soterra el trànsit de la Gran Via per sota de la plaça. La comissió de govern també va donar llum verda al pla que desenvolupa urbanísticament l'espai situat entre els carrers de Castillejos, Badajoz-Independència, Consell de Cent i el Parc de la Canòpia, on es planteja aixecar fins a 562 habitatges, el 35% dels quals (197) de preu assequible.

Barcelona preveu estrenar el túnel de la plaça de les Glòries al setembre

Representants de les quatre associacions de veïns implicades en la transformació de la plaça han posat de manifest avui el seu enuig tant per la manera com s'ha tirat endavant el pla –troben "inacceptable" que se'ls presentés la proposta i s'aprovés sense deixar-los marge per a respostes– com per l'absència d'equipaments de proximitat compromesos en el gran acord del 2007 o que no s'hi faci tant habitatge assequible com calculen que seria possible.

Asseguren que es podrien fer fins a 600 o 700 pisos de lloguer públic de gestió directa si el consistori hi dediqués totes les seves finques edificables i drets. A més, demanen que un cop entri en servei el nou túnel es facin controls a l'entrada i a la sortida per garantir que no se superen els límits de contaminació recomanats per l'OMS. Acusen el govern de Colau de falta de diàleg i demanen "plena participació" en tot el procés.

Segons han denunciat en roda de premsa les associacions veïnals del Poblenou, el Fort Pienc, la Sagrada Família i el Clot-Camp de l'Arpa, han passat mesos sense haver rebut resposta del consistori a les seves propostes. A més, només van disposar del pla que desenvolupa urbanísticament l'espai el dia abans que arribés a la comissió de govern, que el va aprovar sense esperar l'opinió dels veïns.