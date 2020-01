Un jove entra a una comissaria dels Mossos i amenaça de mort una dona amb un ganivet

Un jove ha entrat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Nou Barris de Barcelona aquest matí, al voltant de les onze, i ha amenaçat de mort una dona que estava esperant a la recepció. La víctima era allà per denunciar un robatori i l'atacant s'ha posat darrere d'ella, ha tret un ganivet de cuina i amb un braç l'ha agafat pel coll i l'ha començat a amenaçar de mort. De seguida els agents de la comissaria han ordenat al jove que tirés el ganivet i alliberés la dona. Segons els Mossos, d'entrada l'agressor s'ha resistit a seguir les indicacions policials però al final ha deixat anar la víctima sense provocar-li cap lesió.

El detingut és un noi de 19 anys i de nacionalitat espanyola que té antecedents policials per delictes vinculats als furts i als robatoris. Tot i això, segons fonts dels Mossos, de moment no consta que hi hagués cap relació entre l'agressor i la víctima. La policia catalana també ha assegurat que aquest atac no està vinculat amb cap acció de tipus terrorista. Els agents han traslladat el detingut a la comissaria de les Corts i el jove passarà a disposició judicial els pròxims dies. Els Mossos encara no han tipificat quin delicte imposen al detingut però estudien atribuir-li un intent d'homicidi.