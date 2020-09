Es podrà entrar per la porta de davant dels autobusos de TMB a partir de dilluns

A partir del dilluns 14 de setembre els passatgers dels autobusos de TMB ja podran accedir al vehicle per la porta del davant. Tal com informa l'ACN, s'han acabat d'instal·lar pantalles de protecció del lloc de conducció a 1.030 vehicles de la flota, tots els autobusos excepte els minibusos, on els conductors es protegiran amb làmines de plàstic.

Les noves separacions transparents, de policarbonat o vidre, s'adapten a la forma de la porta del conductor i compten amb una finestreta de comunicació. Això implica també que des de dilluns els conductors tornaran a fer les tasques habituals d'atenció a l'usuari, com els bescanvis de targetes i abonaments defectuosos. No obstant, no vendran bitllets. L'ús de la mascareta continuarà essent voluntari per als conductors mentre són al volant. La setmana que ve també es tornarà a posar en marxa la inspecció de títols de transport als autobusos.

Feia des del passat 14 de març, quan es va declarar l'estat d'alarma, que s'havia restringit l'accés per la porta davantera dels autobusos. Fins ara hi havia una separació provisional entre passatgers i conductors, primer amb cintes adhesives i després amb làmines de plàstic.

Amb l'inici del curs escolar, la xarxa del TMB es prepara per sumar més passatgers. Es posaran en circulació 900 vehicles a l'hora punta, i també es reforçaran les línies 1,2 i 5 del metro en hores punta. Amb tot, la recomanació d'evitar les franges de més demanda en hores punta continua vigent.

A les estacions més freqüentades es desplegarà un dispositiu d'empleats i efectius de seguretat (un centenar en total), per facilitar el flux adequat de les persones, controlar la utilització dels serveis i acompanyar els usuaris en el compliment de les normes d'higiene, com ara portar en tot moment la mascareta ben posada, rentar-se les mans o cedir els ascensors a les persones amb mobilitat reduïda. Per facilitar la freqüent higiene de mans, s'han instal·lat 127 dispensadors gratuïts de gel hidroalcohòlic en 72 estacions de metro.

Dilluns 14 de setembre també entra en funcionament la nova línia 141 d'autobusos de TMB (Esquerra de l'Eixample), que unirà els barris de Sant Antoni i l'Esquerra de l'Eixample amb la plaça de Francesc Macià. El servei, que circularà verticalment pels carrers Villarroel i Calàbria, permetrà accedir a equipaments assistencials de referència com són l'Hospital Clínic, el CUAP de Manso i l'Hospital Universitari del Sagrat Cor, els mercats de Sant Antoni i el Ninot, així com altres punts d'interès del districte, com ara la piscina Sant Jordi i les biblioteques públiques. El mateix dia 14, la línia 75 (Les Corts - Av. Tibidabo) es convertirà en la nova línia 175 (Les Corts), per millorar el servei als desplaçaments dels escolars al districte.