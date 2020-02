S'entrega als Mossos el porter d'un bar de Figueres on ha mort un home de 52 anys aquest diumenge a la matinada

El porter d'un dels locals d'oci nocturn de Figueres on ha mort un home de 52 anys aquesta matinada s'ha entregat als Mossos com a responsable dels fets. Segons fonts de la investigació, la víctima li ha tirat un got a la cara i el detingut li ha etzibat un cop de puny que l'ha deixat inconscient. Els fets han passat cap a les quatre de la matinada a la zona de bars que hi ha a la plaça del Sol de Figueres. Els Mossos investiguen el cas com un homicidi per imprudència. Després dels fets, els policies han anat a casa del sospitós de 29 anys per arrestar-lo, però no l'han trobat. Més tard s'ha entregat a la comissaria de Girona, on ha quedat detingut a l'espera de passar a disposició judicial en les pròximes hores.



Quan la patrulla de seguretat ciutadana ha arribat al lloc dels fets s'ha trobat l'home estès a terra i inconscient. De seguida s'han activat els Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM), que s'han emportat la víctima a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort hores més tard. Segons fonts consultades per l'ACN, el client ha sortit fora de l'establiment amb un got de vidre. Ha sigut aleshores quan el porter li ha demanat que si sortia fes servir un de plàstic. Ha sigut en aquell instant que el client ha decidit tirar el got contra el controlador d'accés. Aleshores el porter ha respost amb un cop de puny contra la víctima. El porter de 29 anys ha quedat detingut pels Mossos i està a l'espera de passar a disposició del jutge.

La patronal estudia presentar-se com a acusació

En un comunicat, la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (FECASARM) ha explicat que estudiaran la possibilitat de presentar-se com a acusació popular contra el porter. En el text denuncia l'actitud del controlador d'accés i recorda que hauria d'haver trucat a la policia i no pas agredir el client. També deixen clar que es tracta d'un "cas aïllat" i defensen els professionals que treballen com a porters en els bars i discoteques.