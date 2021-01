Antoni Trilla: “Estem normalitzant la mortalitat del covid, que multiplica per deu la de la grip”

L’epidemiòleg Antoni Trilla (Barcelona, 1956) valora positivament la pròrroga de les restriccions per no saturar els hospitals i opina que el possible impacte de la variant britànica del coronavirus -que creu que fa temps que circula al país- encara no es pot observar en la corba catalana. També lamenta que la població hagi normalitzat les elevades xifres diàries de defuncions i es mostra esperançat amb la campanya de vacunació entre persones grans i professionals sanitaris.

¿Veu adequada la pròrroga de les restriccions dues setmanes més?

És una mesura encertada i prudent atès l’estat actual del sistema sanitari. Les restriccions es despleguen perquè els hospitals estan molt plens i se sap que el pic d’ingressos es dona entre quinze i vint dies després de l’acceleració de l’epidèmia. Sabem que és possible que encara tinguem més pressió assistencial, així que tots els contagis que es puguin evitar ens ajudaran.

¿Confia que la situació es redreci abans del 7 de febrer?

Els indicadors són molt fràgils, es poden disparar en qualsevol moment, i a uns valors molt elevats. Tot és molt incert i no sabem si l’epidèmia deixarà de créixer o si, en canvi, tornarà a accelerar-se.

Ja hi ha veus que advoquen per declarar un confinament total.

Cada vegada queden menys eines, però crec que decidir-se per un confinament domiciliari, que és l’últim esglaó, només depèn de si el sistema sanitari pot resistir l’embat. És lògic que pensem que un tancament pot ser útil, perquè es reduirien de forma contundent tant els contagis com la mortalitat, i a més si es fan molt curts i estrictes, de quinze dies, es frenaria la pujada de la corba i l’economia ho tindria més fàcil per tornar a arrencar. Però sabem que les restriccions vigents funcionen.

¿Creu que la població ha normalitzat que es notifiquin 400 morts noves a la setmana?

Malauradament, normalitzar una dada tan punyent és una reacció humana després de tant de temps. Però la realitat és que les xifres de defuncions són molt altes. La mortalitat del covid és de l’1%. Pot semblar poc però no ho és: multiplica per deu la de la grip.

La piràmide de defuncions s’eixampla a partir dels 70 anys.

Així és. La mortalitat es concentra en les franges d’edat més altes. Per sort, les de la gent jove són pràcticament inexistents, a diferència de la grip del 1918.

La doctora Cabezas explicava ahir que hi ha alguns casos d’infecció en persones que ja han rebut la vacuna.

La transmissió és molt forta i és normal que en el període de 21 dies entre dosis hi pugui haver contagis. Com que no es pot trigar més de 42 dies a administrar la segona dosi, caldria deixar que la persona es recuperés i aleshores posar-l’hi.

Salut diu que el risc d’infectar-se es redueix passats dotze dies des de l’administració de la primera dosi.

A la setmana de la primera dosi la persona ja tindria una certa immunitat, que podria ser del 50%. La segona injecció faria d’estímul per conferir la protecció màxima. Si tenim sort, les pròximes setmanes tindrem bona part de les residències i els professionals sanitaris protegits.

¿Està preocupat per la l’avenç de la variant britànica?

Seria un mal negoci que una variant més transmissible es fes forta. Ara és molt difícil afirmar o desmentir si la mutació està darrere dels contagis, caldria seqüenciar més, però s’hauria pogut instal·lar sense que ens n’adonéssim. Segur que hi ha més casos dels que detectem i la lògica fa pensar que els trobarem en zones de més densitat i mobilitat.