"No hem d'esperar els resultats de les proves PCR per començar a actuar"

"El que està passant és un toc d’atenció que ens està dient que hem d’anar molt de pressa perquè els virus corren molt i la instauració de mesures de control solen anar més a poc a poc. Hem de córrer més que el virus perquè si no ens guanyarà i hem de guanyar nosaltres". L'epidemiòleg Joan Caylà, que és membre de la Societat Espanyola d’Epidemiologia, alerta en una entrevista a l'Ara TV que a nivell de salut pública caldria millorar els estudis de contactes. Remarca que quan hi ha una persona amb símptomes de covid-19, ja abans de tenir els resultats de la prova PCR, s'hauria de poder fer l'estudi dels contactes. "L'avantatge del metge de família és que podrà fer fàcilment l'estudi de contactes convivents perquè seran persones que el metge tindrà entre els seus pacients", assegura.

Caylà considera "molt important", doncs, "no esperar a tenir la prova PCR positiva per començar a actuar", perquè això pot suposar perdre fins a tres dies: "El que s'hauria de fer des de l'atenció primària és notificar a salut pública i començar l'estudi de contactes". Defensa que falta personal per poder fer el rastreig de casos, sobretot si es té en compte que es poden presentar en forma d'"allau". "Hi hauria d’haver reforços en forma de rastrejadors, que és un concepte que a nosaltres no ens agrada gaire, perquè és una paraula importada dels Estats Units. Per a nosaltres seria el personal sanitari que ha de fer els estudis de contactes", assegura Caylà, que puntualitza que aquest personal hauria de dependre de qui s'encarrega del seguiment de casos.

Sobre l'avanç de la pandèmia, veu "probable" que els pròxims dies hi hagi un augment de casos als hospitals però defensa que s'ha de treballar perquè sigui "controlable i limitat" i això –diu– només s'aconsegueix amb mascaretes, distància i higiene. Si ara hi ha menys diagnòstics greus és, assegura, perquè hi ha menys casos però no perquè el virus hagi perdut força: "Si això augmentés molt, sí que veuríem que les UCI tornen a desbordar-se.

Com a mesura de prevenció, insisteix que si es va a un bar s'esculi sempre l'espai exterior per evitar aglomeracions en llocs tancats. "En cas de dubte millor pecar per excés. Estem parlant d’una pandèmia potencialment molt greu", avisa.