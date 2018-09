L’envelliment dels Mossos exigeix el relleu generacional

Dels 16.495 mossos d’esquadra que hi ha a Catalunya només 1.990, un 12%, tenen menys de 35 anys. Els més joves són els de 25 anys, i només hi ha quatre agents en aquesta franja, segons una piràmide d’edat del cos feta pel departament d’Interior amb data del març a la qual ha tingut accés aquest diari. La promoció de 500 mossos que ha començat a formar-se aquest mes, i que no estarà llesta fins al juny, és la primera que s’obre des del 2012, i en aquest sis anys el temps ha continuat passant. L’envelliment progressiu de la plantilla -l’inspector més jove té 39 anys-és un dels factors que expliquen la manca d’efectius que va dur centenars de mossos a protestar ahir al carrer i que també reconeix el Govern. La plataforma MosSOS, que té el suport dels sindicats policials, va aplegar ahir, segons Europa Press, prop d’un miler de manifestants davant la seu de la conselleria d’Interior al carrer Diputació de Barcelona. Una de les seves queixes principals és que, segons asseguren, calen més efectius al cos. El buit de promocions noves, sosté la plataforma, ha fet davallar la quantitat d’agents que hi ha a les àrees bàsiques policials i ha suposat més volum de feina en llocs com ara les oficines d’atenció al ciutadà. El secretari general del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME), Toni Castejón, va explicar ahir a TV3 que fins i tot hi ha nits en què a l’Eixample de Barcelona només circulen una o dues patrulles. L’alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, va tornar a demanar divendres, sense èxit, més agents al conseller d’Interior, Miquel Buch, per combatre la proliferació de narcopisos al Raval. A més, s’ha de tenir en compte que l’alerta antiterrorista és al nivell 4 i que per tant un 30% del temps de patrulla dels mossos es dedica a la prevenció d’atemptats.

El Govern és conscient que calen més mossos. A la reunió del Consell de la Policia que es feia ahir a la seu d’Interior mentre els mossos protestaven a fora amb petards i xiulets, Buch va recordar que el Govern vol obrir dues promocions més per al 2019 i el 2020, de 750 nous agents cada una. Però aquesta decisió no la pot prendre l’executiu català tot sol, li cal l’aprovació de l’espanyol, que encara està pendent. Tot el debat sobre la manca d’efectius arriba al cos després que l’any passat, per primera vegada en vuit anys, el total de delictes denunciats augmentés un 4,18%. Va destacar l’augment d’estafes, sobretot en pagaments amb targeta per internet, de furts de carteristes i de robatoris de vehicles.

Més reivindicacions

La plataforma MosSOS, però, té més reivindicacions, centrades en bona part a revertir les retallades que es van fer durant la crisi econòmica. Fonts del col·lectiu van sortir de la reunió del Consell dient que era “un punt de partida” per començar a recuperar tot allò que han anat perdent, però alguns sindicats, com ara l’USPAC, són més escèptics. El seu portaveu, Josep Miquel Milagros, qualifica de “paraules i prou” allò que els va dir el conseller. Interior es va comprometre ahir a pagar les pagues extres pendents abans de finals de l’any. Així, per exemple, les hores del dispositiu extraordinari del 21 de desembre es pagaran gairebé un any després, al novembre. Ara també es paguen les hores extres fetes entre l’agost del 2017 i el gener passat.

Els sindicats i la plataforma, a més, reclamen enllestir l’equiparació salarial amb els Bombers de la Generalitat, aconseguir un acord per permetre la jubilació anticipada als 60 anys i cobrar les hores extres del 2013 i el 2014. Representants dels sindicats van registrar un document a la conselleria on feien constar les reclamacions, i a la reunió es va acordar obrir una taula de negociació que s’ha de dividir en tres comissions que haurien de començar a treballar la setmana que ve. Una de les comissions s’encarregaria de les reivindicacions que només afecten Interior; l’altra, de les que impliquen altres departaments del Govern, i la tercera, de les que afecten el govern espanyol.