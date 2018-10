Enxampen un conductor a 171 km/h, sense carnet ni assegurança

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un home de 25 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Sant Joan de Vilatorrada (Bages), per un delicte contra la seguretat viària, per conduir sense haver obtingut mai el permís de conduir. Segons un comunicat de la policia catalana difós aquest dissabte, el conductor va ser enxampat el 25 d'octubre cap a la una del migdia en un control de velocitat que s'havia muntat a la carretera C-25, a l'altura del punt quilomètric 137,5, dins el terme municipal de Sant Fruitós del Bages.

Concretament, l'home anava a 171 km/h en un tram en el qual la velocitat màxima permesa és de 120 km/h. En aturar-lo, els agents van comprovar que no tenia permís de conduir, circulava sense assegurança i que no tenia la inspecció tècnica del vehicle (ITV) en vigor.

El conductor va ser denunciat penalment com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària, per conduir sense haver obtingut mai el permís de conduir. A més, també va ser denunciat administrativament per l'excés de velocitat, per no tenir l'assegurança i per no haver passat la inspecció tècnica.